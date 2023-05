Hodonín i nadále nabízí pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Oblastní charita Hodonín i v roce 2023 pokračuje v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, a to díky nadačnímu příspěvku Nadace EP Corporate Group. Koordinátorky multikulturního centra nabízí těmto lidem asistenci při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovody k lékaři, pomoc při hledání bydlení či zaměstnání. To vše za přítomnosti tlumočnice. Distribuujeme také do ukrajinských rodin potravinovou, hygienickou a lékárenskou pomoc prostřednictvím poukázek. Dále podporujeme nově příchozí děti úhradou školních obědů a nákupem školních potřeb. Pomáháme i rodinám vybavovat jejich domácnosti.

Hodonín i nadále nabízí pomoc uprchlíkům z Ukrajiny | Foto: poskytla Lucie Divácká

Kromě hmotné pomoci pořádáme například také integrační aktivity, např. PUB QUIZ, které nabízí příležitost ověřit si znalosti, poznat nové tváře a zejména pobavit se ve společnosti. Organizujeme svépomocnou skupinu KALINA v Městské knihovně Hodonín (Pobočka Brandlova) a hlídání dětí pro ukrajinské rodiny v prostorách Multikulturního centra na ulici Wilsonova 9 v Hodoníně. Naše svépomocná hlídací skupinka se těší velkému zájmu, stále máme plnou kapacitu. S dětmi tematicky tvoříme a v případě potřeby doučujeme aktuální učivo. Pro děti také organizujeme různé vzdělávací aktivity, jako je například návštěva hasičské zbrojnice v Hodoníně. Ke svátku Mezinárodního dne dětí plánujeme návštěvu Zoologické zahrady v Hodoníně s výukovým programem a chystáme se navštívit i Městskou policii Hodonín, aby děti mohly nahlédnout pod pokličku této profese. Také se zaměřujeme na intenzivní výuku českého jazyka ve spolupráci s místní jazykovou školou Martina Kočího. Máme nasmlouvané lektorky, které provádí studenty jednotlivými lekcemi s rostoucí obtížností. Našim cílem je dovést studenty k závěrečné zkoušce, a to státní jazykové zkoušce na úrovni A2 pro účely trvalého pobytu na území ČR.