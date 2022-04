Klub českých turistů Hodonín oslavil výročí 100 let od svého založení. Při té příležitosti turisté vyrazili z náměstí na tři trasy jarního výšlapu, kterým oficiálně zahájili turistickou sezonu v Jihomoravském kraji. Souběžně již od ranních hodin otevřela své dveře návštěvníkům také budova radnice. Zájemci mohli nahlédnout nejen do reprezentativních prostor budovy, ale třeba i do kanceláře starosty a místostarostů. Součástí byly komentované prohlídky.