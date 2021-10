Podpořit záchrannou stanici můžete také vy zapojením do charitativního běhu. Ten se uskuteční 6.- 10. 10., zakoupit startovné si však můžete už nyní. Výhodou je, že se můžete zúčastnit odkudkoliv a vůbec nevadí, že nejste běžci, tratě jsou i procházkové. Přispět můžete také symbolicky, právě zakoupením startovného. Stačí se zaregistrovat na www.virtualnibeh.cz.

Hodonínská zahrada se dlouhodobě zapojuje do podpory projektů na záchranu zvířat ve volné přírodě. K nim patří i Záchranná stanice Pasíčka, která ročně přijme více než 1500 zvířat. Ta se však poslední dva roky, kdy přicházela o příjmy ze vstupného a z ekovýchovných programů, potýká s nedostatkem financí.

Na programu bude přednáška Milana Oppy ze Záchranné stanice Pasíčka, na níž se kromě obecných zásad „první pomoci“ při nálezu zraněného zvířete ve volné přírodě dozvíte, kam se obrátit pro odbornou pomoc, či jak pomoci různým druhům či skupinám zvířat ve specifických situacích. „Mnoho lidí neví, jak správně postupovat při nálezu zraněného zvířete z volné přírody. Do stanice se nám tak dostávají zvířata příliš pozdě, neodborně ošetřená, nebo i zvířata, která lidskou pomoc vůbec nepotřebují a z přírody byla vzata pouze díky lidské neznalosti,“ vysvětluje Milan Oppa a dodává, že například u mláďat zajíců či srnek je běžné, že je matky nechávají o samotě i několik hodin a nejedná se o mláďata opuštěná. Lidé často ve snaze pomoci nalezeným zvířatům jim vlastně uškodí. Tento problém se týká i ježků, kterými je záchranná stanice v těchto podzimních měsících doslova zahlcená, protože lidé mají strach, že nejsou na zimu dostatečně připraveni. „Ve většině případů jsou tyto obavy zbytečné, ježek spíše ocení, pokud mu na zahradě ponecháte kupku starého listí ve křoví nebo pod dřívím, které využije jako úkryt na zimu,“ doplňuje Milan Oppa.

Zoo Hodonín zve na dvě akce v jeden den, a to Den zdraví a Den zvířat, které se uskuteční již tuto neděli 3. října od půl druhé v Zoo Hodonín. Letos je Den zvířat tematicky zaměřen na ochranu volně žijících zvířat v naší přírodě. Děkujeme paní Blahové za jejich dnešní příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.