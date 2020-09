Za vzornou reprezentaci proto členům oddílu osobně poděkovali představitelé města, starosta Libor Střecha a radní Ondřej Fialík.

Šestatřicet plavců a plavkyň ve věku od 10 do 49 let během 291 startů nasbíralo 8 798,4 bodů, které je vyšvihly na stříbrnou příčku za klub Bohemians Praha (13 745,3 bodů). Na třetí příčce se umístila Kometa Brno. „Náš cíl byl zmobilizovat maximum plavců, což se nám letos podařilo, protože oproti loňskému roku, kdy nás v Českém poháru plavalo 25, nás letos plavalo 36. To se samozřejmě projevilo i v uplavaných kilometrech. Dohromady jsme uplavali 1514 km, což bylo o 100 km více než vítězný Bohemians Praha. Je to pro nás neskutečný úspěch, který je o to větší, protože to byla týmová práce,“ netajil svou radost šéftrenér hodonínského oddílu Zdeněk Dvořák.

Dařilo se jim však také v individuálních kategoriích. Nejmladší člen oddílu, kterým je desetiletý Štěpán Mífek, letos získal titul mistra republiky na trati 3 km a stal se i celkovým vítězem mladších žáků ročníku 2010 celého Českého poháru. Další individuální úspěch má na svém kontě Soňa Zaviačičová a medaile přivezli také Ellen Pinterová, Tereza Holíková a Jakub Krásný. Za úspěchy stojí stejně jako v každém sportu tvrdá dřina. Standardní tréninky probíhají čtyřikrát týdně, v době uzavření krytého plaveckého bazénu z důvodu koronaviru však členové oddílu trénovali i v neoprenech na Lužáku ve 14 stupňů chladné vodě.

Za vynikající reprezentaci poděkoval plavcům rovněž starosta Libor Střecha. „Velmi si vážím, že průřez tohoto oddílu je od nejmenších dětí až po dospělé, kdy se děti inspirují dospělými, dospělí je motivují a to je na tomto sportu úžasné. Krásně to doplňuje růst sportovního ducha a formování osobnosti dětí. Druhé místo v konkurenci 78 týmů v rámci celé České republiky je obrovský úspěch a moc gratuluji,“ řekl starosta. Společně s radním Ondřejem Fialíkem na závěr setkání předali přítomným plavcům drobné dary a popřáli jim hodně úspěchů i v nadcházející sezóně.

Josef Horníček