Hody budú!

Člověk by těžko našel osobu, které předchozí rok nechyběly kulturní akce nebo otevřené hospody. Stejně špatně by se mu na Slovácku hledal někdo, komu nechyběly hody. Nezáleží, jestli člověk chodí v kroji, do kostela, jestli umí tančit, nebo neumí; každý s chutí bavit se si na hodech něco najde – obzvlášť v menších vesnicích, kde se toho ne až tolik děje. Podluží si svého hodování užilo dosti – v létě, kdy se počty nakažených držely při zemi a opatření pořádně nikdo nekontroloval, jsme mohli tančit a juchat podle libosti. Jenže je tu podzim a hody se přesunují na Kyjovsko – listopadová triáda: Milotice, Svatobořice-Mistřín, Kyjov. Každá obec se k otázce, zda hody konat, staví po svém, osobně můžu mluvit pouze za Milotice.

Roušky, kontroly, opruz

Přípravy v Miloticích byly na vrcholu, máj už schnul na staré školce, růžičky, mašličky, voničky z velké části nachystané. Vtom přišlo ministerstvo zdravotnictví se zprávou, že 4. a 6. listopadu budou po celém území hygienici kontrolovat dodržování mimořádných opatření, a právě na šestého vychází v Miloticích sobotní zábava. Nedlouhou potom proběhla tiskovka, kde se vyhlásilo další zpřísňování. Je tedy zřejmé, že se letošní podoba hodů musí ještě promyslet.



Jenže večerní zábavu s respirátory snad ani nemá cenu dělat. Buď by tam nikdo nedošel, nebo by to nikdo nedodržoval. Pokud by tam nikdo nebyl, nevyplatilo by se to ani obci, ani stárkům, kteří potřebují dorovnat náklady prodejem volenky. Pokud by to nikdo nedodržoval, rozhodně by se muzika nevyplatila obci, kdyby musela platit pokutu jako organizátor. Takže muzika nebude? Nepříjemné, ale pravděpodobně se nedá svítit.



„Když teda nebude muzika, mosíte udělat aspoň ten průvod!“

Věta, která zaznívá z mnoha stran od mnoha lidí. Ale co z toho budou mít stárci a hospodáři? Zaplatí koláčky, víno a kořalku, aby se mohla půlka lidí opít, pár lidí si zatančit a pár klevetnic pomluvit, kdo falešně zazpíval a kdo nemá v dědině umytá okna. Pokud jsou toto vyhlídky, se kterými by člověk měl stárkovat, spíš se mu do toho nechce a radši to nechá napřesrok. Jenže co když to příští rok bude stejné? Zase nic nebude? A kolik roků ještě bude trvat, než se budou akce konat bez omezení? Nezapomene se nakonec na tradice úplně? Já říkám, vyřešme to jednoduše. Už máme hody na vysvěcení kostela, hody na patrona kostela, hody císařské, tak holt uděláme hody covidové – když se nám nehodí listopad, přesuneme si konání hodů jednoduše na vhodnější termín. Když mohl s termínem hodů šibovat císař, proč bychom nemohli my? Ale pokud nechceme měnit termín hodů, nezbývá nám zkrátka nic lepšího než počkat na příznivější rok – trpělivost růže přináší, tak snad přinese i hody.

Vojtěch Grufík

student žurnalistiky a letošní stárek v Miloticích