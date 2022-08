Festival Beseda nabídne hudbu a diskuzi. O Gottovi i ženách v české hudbě

Ale pojďme si říct něco k samotnému průběhu akce. Začátek akce je v 11 hodin dopoledne. Máme vstupenky zakoupené v předprodeji a jdeme na start do pokladny. Dostáváme textilní taštičku se skleničkou a brožurkou. Do brožurky hned nahlížíme a vidíme pěkně zpracovaný katalog, kde najdeme krátké povídání o každém vinaři, nabízená vína a jídla, úhlednou mapu, veškeré důležité informace, které mohou hosty zajímat a v neposlední řadě kupony na nákup vína, které jsou v ceně vstupného. Vyrážíme k prvnímu vinaři. Jedná se o klasický rodinný dům, kde už nás vinař vítá a zve nás do dvora. Vybíráme a ochutnáváme první vzorky vína, u kterých je nám vysvětleno, že mnoho obyvatel Hovoran využilo toho, že se vesnice rozkládá v údolí mezi kopci a své sklepy si tedy vykopali a vykvelbyli přímo za svými domy. Do svého vinného sklepa nás nechá nahlédnout a zodpoví nám i pár otázek. Ale nechceme vinaře zdržovat, hostů už přibývá a my máme před sebou ještě docela dlouhou cestu. Chceme navštívit všech 24 vinařství, které jsou rozmístěny skoro po celé vesnici.

Další zastávkou je malé náměstíčko, kolem kterého jsou postaveny spíše novější vinné sklepy a společně vytváří tvar podkovy. Je zde několik otevřených sklepů a místní vinaři nás opět srdečně vítají se svým lahodným vínem a s povídáním o něm. Před všemi sklepy je připraveno posezení a ve většině vinařství je možné dát si něco menšího, ale i většího k jídlu. Byly jsme velmi příjemně překvapení, kolik možností občerstvení na této akci je. Vinaři Vás pohostí škálou pokrmů, od zákusku, přes bramborák, guláš až po řízek či kachnu. A protože je něco po poledni využíváme tuto příležitost a dáváme si uzenou polévku a grilované speciality od vinaře. U jídla nás svým zpěvem potěší krojovaný mužský sbor, se kterým si nějakou tu písničku taky zazpíváme. Příležitostí si zapívat je během naší procházky po sklepech několik. Tuto akci obchází hned 3 krojované pěvecké sbory a některých sklepech hrají děti vinařů na housle nebo třeba na trumpetu.

Strážnický skanzen obsadili psi. Nad jejich dovednostmi návštěvníci žasli

Pokračujeme dále vesnicí a navštěvujeme jednoho vinaře za druhým, vína jsou velmi dobrá, jídlo také a nálada je vynikající. Dáváme se do řeči s dalšími návštěvníky a dozvídáme se, že někteří na tuto akci jezdí už po 12. v řadě. Začínali jako my náhodným výběrem akce, ale zalíbila se jim a jezdí pravidelně. Teď už se s většinou vinařů znají, a dokonce si tykají. Pokračujeme dále a navštěvujeme místní muzeum. Jedná se o památkový domeček, který připomíná, jak se v Hovoranech žilo dříve. Najdeme tu dobové stroje, nábytek, kroje a celý kontext je doplněn sochami a obrazy místních umělců.

Přicházíme do uličky zvané Na Benátkách. Je to ulice tvořená jenom sklepy, kterých je tu odhadem kolem padesátky. Ulička sousedí rybníkem, který je spíše menší, takže jsme se ho rozhodli obejít a prohlédnout si uličku malovaných sklepů i z dálky a udělat si nějaké pěkné fotky. Slunce se pomalu přibližuje k horizontu za našimi zády a nám začíná být jasné, čím si tato sklepní ulička vysloužila svůj název – „Na Benátkách“. Na klidné hladině rybníka se krásně odráží sklepy, jakoby stály přímo u břehu a dalo se přímo z nich nastoupit do lodiček.

Je před námi poslední sklep. Je to typický slovácký sklep s bílou fasádou, modrou podezdívkou a barevnými ornamenty kolem dveří a oken. Sice je už po 19 hodině, kdy měla akce končit, ale tady to na konec rozhodně nevypadá. Návštěvníků je tu mnoho a dva sympatičtí fousatí vinaři nalévají směle dál s úsměvem na tváři. Víno je výborné a nálada bujará. Ochutnáváme skvělý nakládaný hermelín od vinařů a dáváme si kávu z hezkého karavanku, který je přistaven před sklepem. Lidé se tu shlukují pořád ve větším počtu a z nedalekého areálu, už začínají zaznívat první tóny cimbálové muziky. Tak ještě skleničku na cestu a jde se na večerní zábavu. Cimbálka hraje zvesela. Zpíváme, tancujeme a i tady o víno a jídlo není nouze.

Koncert s dobrovolným vstupným vynesl třicet tisíc Nemocnici Kyjov

Tato akce byla celkově skvělá a nadstandartní. Vína byla vynikající a jídla velmi chutná. Není jiná možnost než před pořadateli smeknout pomyslný klobouk a vzkázat „Na shledanou za rok“.

Marek Z.