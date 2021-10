Jeho premiéra, která se uskutečnila v sobotu a v neděli v hroznolhotském kulturním domě, vyvolala velký zájem místních obyvatel. Řada z nich na filmu spolupracovala, nebo se v něm objevila. Adam Vitovský na projektu, který podpořilo i vedení obce, pracoval více než dva roky, během nichž dopodrobna zmapoval život v obci, práci zdejších zájmových sdružení a spolků, působení slavného malíře Joži Uprky i jeho následovníků, nebo kulturní akce, do nichž se zdejší lidé rádi zapojují.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.