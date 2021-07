Všichni jistě víte, co se minulý týden odehrálo. Dvacátéhočtvrtého června kolem deváté hodiny byl vyhlášen čtvrtý stupeň poplachu. Sbory dobrovolných hasičů z celého Blanenska byly povolány na pomoc Hodonínsku a Břeclavsku, kde ještě v tu chvíli řádilo tornádo.

Nedovedeme si představit pocity místních, když si budujete domov, žijete zde od narození a najednou se zatáhne a během okamžiku jste bez střechy nad hlavou Pro všechny z nás to byla výjimečná událost, přece jen, kdy se setkáte v Česku s tornádem? Když nám zavolali, že se do půl hodiny musíme připravit a dostavit se na určené místo, nikdo z nás netušil, čeho bude svědkem.

Jaké jsme měli první pocity po příjezdu? Vždyť tady je to v pořádku, mysleli jsme si cestou, ale jen do té doby, než jsme dorazili na místo. Byla tma, neviděli jsme ani na krok. Ráno nikdo nevěřil vlastním očím. Vypadalo to, jako z nějakého katastrofického filmu;domy bez střech, auta na stromech, kostel bez zvonu, popadané stromy… Bylo toho strašně moc. Těžko se to popisuje, to by člověk musel vidět na vlastní oči. Každý se snažil pomoci, kde to jen šlo.

Přes 100 domů je určeno k demolici a po týdnu se pomaličku postižené oblasti dostávají z toho nejhoršího. Všude je spousta dobrovolníků, hasičských záchranných sborů, policistů, armáda, dobrovolných hasičů, hradní stráže a další. Lidé, kteří se vzdali svého volna, aby mohli pomáhat jinde.

V sobotu jsme se na místo vraceli a nejeli jsme s prázdnýma rukama. Pomohli jsme materiálně (lopaty, košťata, rukavice, plachty), ale i finančně, a to v částce 20.000 korun. Obci Hrušky jsme předali finanční dar od Sportovního klubu Moravan Svitávka v hodnotě 10.000 korun a přátel hasičů ve výši 11.000 korun. Finanční podpora je teď hodně důležitá Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Jan Jokeš

velitel JSDH Městyse Svitávka