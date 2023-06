Jak vrátit vodu na Šumavu? Děti z Hodonína už ví, jak pomoci

Na konci května proběhla v Kině Svět premiéra unikátní projekce filmového dokumentu o návratu vody do krajiny a záchraně mokřadů na Šumavě. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín a Kinem Svět přijel do Hodonína film představit PR koordinátor projektu LIFE for MIRES – Život pro mokřady ze správy Národního parku Šumava pan Lukáš Linhart.

Jak vrátit vodu na Šumavu? Děti z Hodonína už ví, jak pomoci | Foto: Petra Špačková

Na dokumentární film spojený s besedou o projektu, koloběhu vody v přírodě a možnostech i způsobech jejího zadržování v krajině v souvislosti s globálním oteplováním se v dopoledním a odpoledním programu přišlo podívat 250 diváků. Dopolední přednášku a promítání určenou pro školy navštívilo 210 žáků hodonínských základních škol. Odpolední projekce pak už byla otevřena veřejnosti, která zůstala i po skončení filmu a dotazovala se koordinátora projektu na detaily spojené s obnovou mokřadů. V Národním parku Šumava již delší dobu probíhají práce na návratu vody do dříve vysoušených mokřadů. Poetický dokumentární film nejen o tomto úsilí Voda ztracená a vrácená zobrazuje jak s návratem vody krajina ožívá. Přináší rovněž svědectví o tom, že se do této obnovy zapojují i stovky dobrovolníků, kterým záleží na zdraví životního prostředí. Film obsahuje také unikátní záběry živočichů a rostlin obývajících mokřady. Je doprovázen originální hudbou Lenky Dusilové a Petra Ostrouchova. Režíroval ho Radek Plíhal. Kino Svět v Hodoníně bylo 3. místem v České republice, ve kterém se dokumentární film promítal. Městská knihovna Hodonín tak představila další zajímavou akci v rámci projektu Udržitelnosti v knihovnách, do kterého je zapojená od roku 2021.