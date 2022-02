Moje prababička Alžběta Gajdová byla lidová malérečka strážnických ornamentů. Její muž, můj pradědeček, stařeček Tomáš Gajda byl pro změnu první poválečný starosta Orla - katolické tělovýchovné jednoty, ve Strážnici. Můj děd Jan Vajčner zvaný ve Znojmě Jano Strážnický byl pro změnu osobností rozvoje a znovuobnovení poválečného vinařství na Znojemsku. Až do devadesátých let působil v Moravských vinařských závodech Šatov, nynější Znovín Znojmo. Ten pro změnu od devadesátých let vede můj strýc Pavel Vajčner. Po dědovi rodinné vinařství převzal bratranec Martin a rozvíjí ho dále. Všichni měli vztah ke sportu, především jsem k němu byl veden svými rodiči, hlavně mým otcem. Tělocvikářem, tělem i duší. Celá má rodina je propletena i s folklorem, já sám hraji na husle, tancoval jsem a zpíval v různých souborech.

Pohybová všestrannost postavená na principech a ve filosofii tělovýchovných jednot Orel a Sokol mi byla dána do vínku již při narození. Miluji pohyb všeho druhu a žádný sport mi není cizí. Hrál jsem 1. dorosteneckou fotbalovou ligu za Znojmo, zbožňuji atletiku, ve které jsem dosáhl titulu 2. středoškolského vicemistra České republiky, a to v běhu na 100 metrů a skoku dalekém. I přes svůj menší vzrůst vyhledávám možnosti zahrát si volejbal, není mi cizí ani tenis, plavání, vodní lyžování, mám v oblibě sportovní gymnastiku a zimní sporty, přičemž jsem instruktor lyžování. Kromě toho mám dlouholetou masérskou praxi - od roku 2000, zkušenosti jsem získával i v zahraničí, kdy jsem působil 2 roky v Řecku.

Odbornost, vzdělávání a všeobecné znalosti v oblasti tělovědy, tělovýchovy a sportovního managementu, jsem také získal při studiu Univerzity Palackého, Fakulty tělesné kultury v Olomouci.

Ale největší relax a uvědomění si sebe sama mi dává vinařská tradice mé rodiny a hlavně slováckého folkloru a moravských tradic. Hraji na housle, tancuji i zpívám a zahraji i na kytaru. Otevřenost, upřímnost, pokora, hrdost a úcta k lidem, rodině, předkům, tradici a naší zemi, mě budou provázet celým životem!

Moc mě baví práce s lidmi. Rád obohacuji životy ostatních o optimismus a motivaci k pohybu a moravským tradicím. Rád vymýšlím různé pohybové a zážitkové programy, jak s nordic walkingem, tak i s jinými aktivitami. Nordic walking mě zavál i na akce do zahraničí a vždy jsem se hrdě hlásil k Moravě a zval lidi k nám na Moravu.

Jako svůj největší úspěch vidím lektorskou činnost. Jsem instruktor zimních sportů, vodní lyžování a dalších sportů. Chci šířit a učit lidi zdravému pohybu, především v přírodě, nordic walkingu v jeho moderní podobě. Nejsem však profesionální sportovec, vždy jsem razil myšlenku pokory, úcty k lidem a životu a skromnosti. A abych dosáhl sportovních úspěchů na světové úrovni, tak jsem mnohdy musel obětovat i svůj soukromý život, i rodinu, zábavu, takovou tu obyčejnost a neobyčejnost života.

Vrcholový sport je obětování a odříkání, bohužel. Mnoho lidí si neuvědomuje, že i můj vrcholově pojatý nordic walking je obrovské obětování. Většinou ztráta osobního života. To vše však kompenzuji časem stráveným s rodinou, ve vinohradu, při folkloru, výlety po nádherných místech České republiky, povětšinou lokalitách, které jsou málo známé. Poté také věnování se lidem, jako instruktor nordic walking a v posledních letech i lektor koloběhu.

Propagace mých aktivit a především nordic walkingu je další stránkou mých aktivit, již od roku 2008. A vlastně ten vrcholový se z toho profiloval. Abych více připoutal pozornost na tehdy neznámí a ,,důchodcovský" nordic walking s nějakými holemy, tak jsem se průkopnicky vrhl na nordic walking extrémy a sportovní nordic walking s výjezdy na závody do zahraničí. Později se mi to nějak vymklo z rukou a podařily se mi i nějaké úspěchy světového významu. To vše se nyní v posledních letech snažím zúročit a propojit s beneficemi. To mi v posledních letech dává ten pravý smysl a ,,živí" to mé srdce a doufám, že i srdce ostatních lidi.

Na závody již nejezdím, nemám už cíle dokazovat a překonávat světové rekordy a třeba i získávat tituly. Ne, na Moravě a v České republice jsem doma a nyní bych se rád věnoval aktivitám zde, kde to mám nejraději. Konkrétně na Jižní Moravě, Znojemsku, Slovácku, Strážnici.

Velkou radost mám například z toho, že jsem byl v roce 2018 nominován na Osobnost Moravy a také se mi daří v rámci České republiky registrovat své netradiční extrémy do České knihy rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov. To má pro mě větší význam, jak uznání za světové rekordy!

Janek Vajčner