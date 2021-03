Už na konci února nás počasí překvapilo krásnými slunečnými dny. Venku je moc dobře a pohled na probouzející se sluncem zalitou krajinu člověka jen tak neomrzí. Máte i vy pěkné fotografie z jarní vycházky? Podělte se o ně na hodoninsky@denik.cz.

Na každém kroku jde vidět, že jaro je tu. FOTO: Zdeněk Hanko | Foto: Deník / VLP Externista

Okolí řeky Stará Morava je mým vyhledávaným cílem procházek, stejně tak, jako rybník Lavor v Rybářich. Mám prostě moc rád svoje město a když mám volno v práci, tak vždy vyrazím někam na procházku, do některé zajímavé, spíše přírodní oblasti svého města a fotím to, co mne prostě zaujme. Je tam božský klid, málo lidi a pro mne osobně takový balzám na duši. Mám rád hlavně přírodní motivy.