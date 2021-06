Srdcaři na kole pomáhají nemocným dětem. Přidalo se i město Hodonín

Účastníci cyklotour Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem se v sobotu ráno zastavili v Hodoníně. Na Masarykově náměstí je přivítal starosta Libor Střecha. Po občerstvovací pauze pokračovali ve své třetí etapě směrem do Čejkovic a odtud dál do Velkých Pavlovic, Hrušovan u Brna, Rosic až do Ivančic. Do Hodonína přijelo v pelotonu okolo 200 cyklistů, jejichž společným cílem je získání co nejvíce prostředků na podporu onkologicky nemocných dětí.

Okolo dvou set cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem tvořilo peloton, který v sobotu ráno přijel na Masarykovo náměstí. | Foto: Se souhlasem Města Hodonín