Vinařská obec Mutěnice leží v trojcípí regionů Podluží, Kyjovska a Hanáckého Slovácka a folklor tu má celoročně zelenou. Hody zde sice mají až v chladném čase, o posledním listopadovém víkendu, v termínu svátku Kateřiny. Ale na pravé pětidenní, od pátku 24. listopadu do úterý 28. listopadu, patří na Slovácku k těm nejdéle trvajícím.

Také letos se při hodech potvrdily povětrnostní podmínky. V hlavním nedělním průvodu, při pofukujícím studeném větříku a teplotou pod nulou, zdobilo účastníky v ulicích Mutěnic nejen tradičně nádherné krojové vystrojení, ale u dívek také vlňáky a bílé rukavičky, u mládenců kabáty.

Podle stárků, kterými byly dvojice Robert Buš a Lucie Čajková; Ondřej Svoboda a Kristina Kabelová, museli oni a chasa oproti loňskému roku v přípravě hodně "máknút", aby byly pro ně "jejich" hody řádně užité. A nakonec také byly! Všichni se shodli jednoznačně na slovíčku Jedinečné.

Maraton muziky, zpěvu a tance začal v kulturáku v pátek Předhodovým zpíváním mužáků, ke kterému si Mutěnští mužáci a ženský sbor Počemnice pozvali hosty. Pozvání přijaly mužské sbory z Horních Bojanovic a z Ostrožské Nové Vsi. Před cimbálovou muzikou Lašár z Velkých Pavlovic se představili i sólisté.

Sobotní večer byl určený především pro místní, kteří nemusí dechovkářský žánr. Modernu zamuzicírovala oblíbená kapela z Horňácka JaGr band, vedený Janem Grabcem z Velké nad Veličkou. Během ní se zdravě "vyřádila" především mládež.

Neděle, nejhlavnější hodový den, byla věnovaná nejen stárkům, pro které se chodí tradičním průvodem, ale také přespolním, kterých bylo letos podle místního zdroje opravdu hodně. Večer bavila účastníky DH Túfaranka, při které nechyběla patřičná sóla stárků a pěvecký, verbířský "rituál" zvaný hošije.

Pondělí bývá orientované více na stranu mužáků. Po průvodu vyhrávala v teple kulturního domu další kvalitní dechovka Zlaťulka.

Poslední hodový den, úterní, si nejvíce užívají děvčata, protože podobně jako v okolních dědinách, chodí přestrojeny v mládeneckých krojích. Byl zaznamenám také určitý vzrůstající trend, kdy se čím dál více objevují na parketu šohajci oblečeni do ženského kroje. Večer už bývá takový uvolněnější, což potvrzuje i to, že se hrají a předvádí různorodé vtipné scénky. Poprvé v historii hodů si místní mládež vyzkoušela "vynášání" a věří, že to snad nebylo naposledy.

„Nakonec je potřeba poděkovat na vydařených hodech všem Mutěňákům. Těm, co přispěli už drobným příspěvkem na sběr železa či peněžním darem na zvaní, tak našemu novému panu farářovi, který nám odsloužil hodovou mši. Dál pak samozřejmě panu starostovi a radním na obci, bez jejich podpory by hody nebyly. Rodičům, babičkám a všem příbuzným za trpělivost s mladými i staršími členy chasy, a nakonec samozřejmě celé chase za pomoc a ochotu," prohlásila s povděkem stárka Lucka.

Po hodech se nechal slyšet v pohodě nový starosta Mutěnic, Jiří Zálešák. „Tato událost, spojená s tradicí, veselím a společenstvím, nám opět připomněla krásu naší komunity. Vidět místní občany, rodiny a přátele, sdílet radost a společně tvořit nezapomenutelné chvíle, je vždy inspirativní. Letos však byly hody v něčem jedinečné. Společně jsme přivítali nového duchovního správce naší obce, otce Jiřího Jeniše, který se nezalekl výzvy a byl patřičným oživením celého procesu povolování hodů. Na závěr chci vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Kateřinských hodů, díky vám všem z energii a nadšení," dodal k hodnocení věkem mladý první muž této obce.

Mimo jiné sám na sebe upoutal pozornost, když před radnici k povolení hodů přišel v civilu a na hlavě se slušivou čepicí, ornamentně zdobenou podle severských vzorů. Stejnou daroval na uvítání na místě také novému faráři.

