"Ráda vaří kafíčko v dětské kuchyňce a vydrží si dlouho hrát s panenkou a kočárkem. Mentálně je naprosto v pořádku, jen po fyzické stránce strádá. Od narození se potýká s dětskou mozkovou obrnou, konkrétně spastickou diparézou, tedy postižením dolních končetin. Není schopna samostatné chůze, dostane se do kleku na všechny čtyři, dokáže se plazit. V posledních týdnech se jí nově daří posadit se z kleku na paty,“ popisuje její maminka Jana.

Nejvíce Klaudince pomáhají pravidelné rehabilitace. V posledních měsících jim však situaci zkomplikoval koronavirus, díky kterému byly některá střediska dočasně uzavřena nebo omezena. „Dvakrát jsme už spolu byly na intenzivním rehabilitačním pobytu a Klaudinka by potřebovala další. Na umístění do léčebny se však čeká až šest měsíců a zda se podaří najít místo, není jisté. Pokud to nevyjde, žádáte opětovně. V tuto chvíli hrajeme o čas. Dle lékařů je velmi důležité udělat co největší pokroky do šesti let věku, kdy je tělo nejvíce tvárné,“ upřesňuje její maminka.

Rodina se tak na základě doporučení lékařů rozhodla s dcerou podstoupit i další intenzivní rehabilitace nad rámec úhrad zdravotního pojištění. Ty většinou probíhají denně po dobu několika týdnů. Jejich cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun, které rodiny hradí z vlastních zdrojů. Často jim proto finančně pomáhají různé neziskové organizace, sbírky nebo charitativní aukce a koncerty.

Tak tomu bylo i s úhradou intenzivních rehabilitací pro Klaudinku, které pomohla nezisková organizace Patron dětí. „Za každou pomoc jsme neskutečně vděční. Onemocnění dcery je zátěž rodinného rozpočtu a bez pomoci druhých bychom jí nemohli dopřát potřebnou péči. Pomáhají nám také Dobří andělé, dárci nadace Dobrý anděl. Z jejich pravidelných příspěvků nejčastěji hradíme pohonné hmoty na dopravu do 70 km vzdáleného Brna a rehabilitace. Klaudinka na nich po dva týdny cvičila vždy dvě hodiny denně. Udělala díky tomu obrovské pokroky, právě díky nim je dnes schopna sedět,“ popisuje s radostí její maminka Jana.

Pravidelné výdaje na péči o děti s takto vážným onemocněním jsou zpravidla dlouhodobé. Chcete-li se i vy zapojit se do pomoci rodinám, které postihl podobně těžký osud, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou částku a začít přispívat. Nadace Dobrý anděl odevzdá vaše příspěvky vždy do posledního haléře potřebným.

Zuzana Hanušová,

nadace Dobrý Anděl