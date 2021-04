Kostely bez zvonů a jiné Velikonoce. Jak je to u vás letos s tradičním hrkáním

Čtenář reportér





Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma, aby mlčely až do Bílé soboty. Právě v této době zvonění nahradili chlapci, kteříobešli vesnici či městečko s hrkači, řehtačkami, klepadly nebo třeba dřevěnými zvony s dřevěným srdcem. Přinášíme vám ohlédnutí formou fotogalerie z minulých let.

Děti s hrkači ohlašují příchod Velikonoc. | Foto: DENÍK/ Petr Turek