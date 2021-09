Gurmánské soutěže ve vaření guláše se těší velké oblibě po celém Česku. Je to vcelku jednoduché: stačí mít sehraný tým a chuť do vaření. Sbor dobrovolných hasičů v Miloticích na konci srpna uspořádal tradiční ročník "O pohár starosty SDH", který nepřekazila ani nepřízeň počasí. Lidé si přišli pochutnat na guláši a podpořit své sousedy v jejich snaze o výhru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.