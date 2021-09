Víno, kroje, tanec, písničky. To vše bylo možné vidět, slyšet a ochutnat při osmnáctém pokračování největší lidové oslavy vína a folkloru v královském městě Uherské Hradiště. Po dva zářijové dny sem mohli zavítat milovníci folkloru. Hlavní program se konal v sobotu, kdy v devět hodin vyšel průvod v čele s královskou družinou a vedením města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.