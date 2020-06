Ve čtvrtek 11. června začala v Bořeticích Česká televize natáčet osm dílů krimiseriálu názvem Hlava medúzy.

Filip Renč natáčí v Bořeticích krimiseriál Hlava Medůzy | Foto: zdroj: ČTK/Václav Šálek

Ve sklepech pod Kraví horou natáčel první záběry kriminálky režisér Filip Renč s herci Jitkou Čvančarovou, Jiřím Dvořákem a početným místním komparsem. Dále v této kriminálce budou hrát Petra Bučková a Michal Istebník. Symbolem této kriminální série se stal stejnojmenný Rubensův obraz Co had, to zločin.