Již po cestě v autobuse se konaly přípravy na ustrojení do krojů. Pak rychle, kdo to uměl, oblékal a pomáhal děti ustrojit do svátečních krojů. Chvilka čekání a napětí a je to tu. Předání symbolického daru novému arcibiskupovi, společné foto a doprovod folklorního souboru Fěrtůšek ve svátečních krojích a krojích Orelské jednoty do katedrály sv. Víta. Liturgický průvod šel z Arcibiskupského paláce, rozezněl se též největší zvon v České republice Zikmund. Na závěr slavnostní mše krojovaní nabízeli hostům koláčky. A úplně nakonce nás Walter Bartoš provedl chrámem. Můžeme říct byli jsme u toho a bylo to krásné.