Je ve věku, kdy rodiče nechce úplně poslouchat, tak se mu jejich přemlouvání, ať zůstane raději doma, nelíbí. Má přece svoji hlavu. Ale na druhou stranu si nechá poradit (i když se u toho tváří pěkně načuřeně), ať si nebere hned tak velké sousto, jakým je celý svět. Ať si to poznávání vyzkouší nejprve na menším kousku. Tady Honza musel uznat, že by rodiče mohli mít třeba trochu pravdu. Začne tedy Moravou.

Na Podluží obdivuje úrodnost polí a krásné kroje, ochutná meruňky, na Kopanicích vidí opak – chudobu, dřinu, strohost i čarování. Protože je to hodný chlapec, pomůže alespoň s kácením a sklízením dříví na zimu. Stejně chudé a stejně bodré je pro něj i Valašsko. Zde si vyzkouší s místními chlapci zatancovat odzemek. Moc se mu to povede. A chlapci jsou milí, pěkně ho mezi sebe přijali. (Chtěl zde také ochutnat místní specialitu – slibovicu, ale naštěstí mu to nedovolili: dáš ty pazúry pryč? Bylo ti osumnáct?) Dál na sever, na Kysucku vidí děvčata pást husy i to, jak si u toho zazpívají a zatančí. Vyzkouší si hraní na grumlu, ale pak už by rád někam za teplem a trochu rozmanitější stravou. Vždyť Kopanice, Valašsko i Kysucko jsou kraje v kopcích a horách, gde se toho moc vypěstovat nedá, tak je to na té stravě znát. A Honza má rád masíčko, pečínku a dal by si třeba i nějaký koláč. Ještě, že ho právě teď čeká návštěva úrodné Hané.

FOTO: Nad strážnickým Skanzenem už bdí májka. Hoši stavěli, děvčata tancovala

Tam je všeho hojnost. Haná je přeci obilnicó Moravy. A jeho očekávání se splní – Honza přijíždí právě na hody. Sice ho trochu proženou naštvané husy, ale nakonec všechno dobře dopadne, Honza se poměje a pokračuje ve své cestě. Kam? Teď už ho čeká poslední zastávka, a to ve Veselí nad Moravou. Poslechne si, co tam mají pěkného (jistěže všechno!), poslechne muziku a nezapomene povyprávět dětem také něco o svém kraji. Vždyť se to sluší! Všechny ty děti kolem něj ho tak pozorně provedly celou Moravou, hodně na to trénovaly, scházely se po večeroch, o víkendech, aj o prázdninách, tak by se slušelo, aby jim Honza o sobě také něco řekl. A protože je Honza slušný a hodný chlapec, tak ke svému vyprávění přidá i krásnou písničku, zahraje na famfrnoch a protočí v kole ňáký pěkný ďouče.

Ve dnech 9. a 10. 5. 2022 proběhla na veselské ZUŠce série výchovných koncertů pro žáky zdejších základních škol i pro veřejnost. Při pořad s názvem Kterak Honza z Budějc Moravu spoznával spojily své síly cmbálové muziky zdejší školy, a tak na 40 dětí v hudebním, tanečním i lehce divadelním představení seznámilo diváka s nejvýraznějšími regiony Moravy.

O tom, že představení bylo přijato velice kladně svědčí fakt, že na četné žádosti diváctva se bude muset celé ještě minimálně pětkrát opakovat. Doma i jinde.

Kateřina Mičková, Aleš Smutný

ZUŠ Veselí nad Moravou