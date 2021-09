V předpremiéře uvedeme horlivě očekávanou loutkovou pohádku Myši patří do nebe. Silný zážitek nabídne dokument Nová šichta, jenž festival v pátek večer slavnostně zahájí. Jindřich Andrš ve svém časosběrném portrétu předestírá dva roky života Tomáše Hisema, propuštěného ostravského horníka, který se rozhodl podstoupit rekvalifikační kurz na programátora. Je to příběh mimořádný, inspirativní, leckdy úsměvný a vpravdě úžasný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.