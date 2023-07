Je tomu už dva roky, co v Kyjově vznikl Finanční fond Kyjovský Bigbít. Cílem je podpora kulturních akcí zaměřených na rockovou muziku, která má v Kyjově už více jak šedesátiletou tradici. Tuto mnohaletou bigbítovou éru zmapoval Matěj Černý, autor knihy Kyjovský Bigbít a iniciátor založení fondu.

Kytarista Martin Bílek. | Foto: marekmusilfoto.cz

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., které knihu za podpory města Kyjova vydalo, nadační fond spravuje. Celková částka, kterou zákazník za knihu zaplatí putuje do fondu. Už 202 411 Kč bylo rozděleno organizátorům na podporu menších rockových koncertů v Kyjově. Díky prostředkům z fondu a úsilí organizátorů jste si v Kyjově mohli užít například vystoupení kapel Dunaj, Už jsme doma, Ještě jsme se nedohodli, Mucha, Ty Syčáci, Frank Zappa tribute orchestra a mnoha dalších.

Uspořádat kulturní akci bez sponzorů a finančního krytí představuje pro organizátory velké riziko. Díky finančnímu fondu je organizace takových akcí mnohem jednodušší, riziko kryje fond.

Bigbít do kulturní nabídky v Kyjově vždy patřil – především díky péči muzikantů i fanoušků samotných. Cílem fondu je, aby to tak zůstalo i nadále. Bigbít není jen o muzice, jak by se mohlo zdát, je také o setkávání lidí při dobré náladě. A není jen pro mladé, vždyť generace prvních bigbíťáků v Kyjově už překročila sedmdesátku, a i oni rádi zajdou na dobrý koncert.

Každý, kdo si koupí knihu Kyjovský Bigbít mapující šest dekád vývoje rocku v Kyjově, přispívá do finančního fondu a podporuje tak kulturní akce ve městě. Tři sta stránková kniha dává tušit, že se nejedná jen o almanach jmen a dat, je psána živým jazykem a čtenář se mnohdy i od srdce zasměje. A jako Kyjovjáci v knize možná najdete i své známe, protože za 60 let bylo v Kyjově přes 80 kapel. Součástí knihy je i USB disk s nahrávkami, fotkami a videi kapel. Koupit ji můžete v Kyjově v Pražírně, ZUŠ, Biokrálovně, Informačním centru nebo prodejně Kytar.