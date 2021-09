Den otevřených dveří nabídl netradiční pohled do zákulisí Nemocnice Kyjov. | Foto: Se souhlasem Nemocnice Kyjov.

Kyjovská nemocnice začala pacientům sloužit před 75 lety a v sobotu 11. září otevřela své brány široké veřejnosti. Den otevřených dveří byl navíc spojený s výročím 75 let od zahájení provozu. Nemocnice při akci nabídla v rámci doprovodného programu zábavu i vzdělání v oblasti medicíny. Upozornila tak na důležitost prevence.

