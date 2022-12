To samé už říkám bráchovi Petrovi, který mě také stále tahá na hračky. Už jsem si svoje odehrál a chci mít klid. K čemu se pořád honit, obzvláště ve vánoční čas. Vánoce mají být pokojné, vždyť si to všichni přejeme…

V horňáckém Suchovu se poprvé zpívalo u vánočního stromu

Nicméně jsem zase začal rozmýšlet, že tam budou i naši chlapi ze sboru a muzika, kterou Hanka dává dohromady z hostujících muzikantů a že ji bude třeba posílit, a tak jsem nakonec souhlasil i proto, že znám orientační schopnosti své ženy, když ji kdysi všichni účastníci zájezdu hledali šest hodin v Budapešti a stalo se to i tady v Praze, že se ztratila jako první. Telefonuje, že neví, kde je. Tak ji říkám, ať aspoň řekne, jaká je tam ulica, že pro ňu dojdu. Tady žádná ulica není, tady sú enom samé stánky…

Dřív s námi jezdil Luboš Hýža zvaný Bajlando a ten dělal Haničce pomyšlení: Haničko, sem, Haničko tam a neboj sa, tam vás bude čekat v tolik hodin… Letos jsme jeli v druhý adventní víkend s jinou firmou. Šofér byl profík a výborný řidič, ale chtěl od ženy přesné informace, které mu ona nemohla dát, protože to neuměla popsat. Ještě štěstí, že jsme byli dobrá parta a že se nabídl Petr Kostiha a byl nápomocen v komunikaci a všechno se nakonec srovnalo.

V Praze je vždycky blaze. Pražáci, ale nejenom oni, nás v tento čas vítají velmi přívětivě. Při průchodu starou Prahou stále jenom samé úsměvy lidí, kteří nás zdraví a tu se zase připojí skupina polských krasavic a požadují společné foto. To se potom vystupuje, když jsme tak pozitivně naladěni. Program byl letos také nabitý.

V sobotu tři vystoupení včetně večeře v restauraci Kolowrat. Nejprve jsme zakoledovali v Muzeu Iluzivního Umění na Starém Městě, a to díky jeho ředitelce a obdivovatelce našeho Slovácka, paní Lidiji Kovařik. Poté jsme přejeli autobusem do Prahy 6, kde jsme zpívali bezprostředně mezi lidmi na Jaselské ulici. Závěr naší sobotní produkce proběhl již ve zmíněné restauraci Kolowrat na Malé Straně, kde jsme si mohli zahrát už víceméně jen sami pro sebe a pro naše přátele z pražského slováckého krúžku. První vystoupení v neděli se ani nedá nazvat jako vystoupení, protože věřící účinkující šli víceméně normálně na mši v kostele sv. Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí. Bylo to předem smluveno s velmistrem Šedivým, že tam můžeme zazpívat.

Bzenecká rodačka a malířka Lenka Jurečková z toho pořídila pěkné fotky. Horňák Tonda Vrba tam zase při té příležitosti domluvil s převozníkem Zdeňkem Bergmanem vyjížďku na lodi po Vltavě. Její kapitán byl i výborný průvodce, ale my také pozorní posluchači, takže se naše hodinová plavba protáhla o čtvrt hodiny déle. Před krátkým vystoupením v Muzeu Karlovu Mostu mezi Tyrolskými Betlémy nám od hostitelů přišlo vhod i milé pohoštění. Poté jsme hned přejížděli na Staroměstské náměstí, kde jsme absolvovali koncert. Ve dvouhodinovém programu účinkovaly Tetky z Kyjova, které na harmoniku doprovázel Pavel Švorba, dál mužský sbor Chotár z Horňácka s výborným moderátorem Jurků Miškeříkem z Hrubé Vrbky, náš kyjovský mužský sbor a taneční skupina Pajtáši z Kyjova, které vede Dušan Janovský. Muzika byla ve složení Pepa Pokorný a Jožka Slovák, kteří se střídali na primech, Jožka Varmuža hrál kontru a já na basu.

Ochotnické divadlo v Louce oslavilo sto let. Vzpomínkovým programem a premiérou

Podle odezvy publika by se dalo usoudit, že nám program vyšel. Všechno na pohodu, protože to bylo secvičené a my jsme si to víceméně užívali. Nejdůležitější je ovšem vždycky, aby byla dobrá parta, což mohu potvrdit. Už jsme ve věku, kdy víme, že k sobě máme hledat cestu a nevyvolávat rozbroje. Ty by se také našly, ale není třeba je oživovat. Všechno to je o lidech. Nakonec jsem byl rád, že jsem jel. Byl to dobrý zájezd a moje Hana z toho zase bude nějaký den žít a bude doma pár dní klid. To už měl být pokus o vtip.

Zdravím všechny čtenáře Deníku Slovácka a přeji pokojné svátky a porozumění mezi lidmi.

Jiří Petrů

