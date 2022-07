Po návratu dopilují ještě detaily a poté se roztáčí kolotoč mezinárodních závodů. První z podniků bylo Mistrovství Evropy v Německém Ölbronnu. Z našich jezdců byli vyslání Ondřej Krúpčik, Cyril Hynčica a Jan Judas. Musíme říct, že Honza s Cyrilem jeli na takový podnik poprvé a rozhodně nezklamali. Ondřej je již nestorem a jeho výsledek taky nezklamal, a nebýt technické závady v posledních metrech závěrečné sekce, byla by z toho bedna. Jel do toho osudného okamžiku na třetím místě s náskokem čtyř bodů před italským Orfinou. Ale protočená řídítka na posledním seskoku znamenala pět trestných bodů, což znamenalo čtvrté místo. Ale takový je biketrial.

Jana s Cyrilem potrápilo počasí ve formě deště a hlavně obrovského všudypřítomného a hlavně klouzavého bláta. Tím se okamžitě staly původně náročné překážky téměř nejetelnými. Nakonec, Mistrovství Evropy má prověřit jezdce po všech stránkách a tak se i stalo.

No a jak to nakonec dopadlo? Ondřej Krúpčik - 4. místo ( Senior) Jan Judas - 5. místo ( do 10 let) Cyril Hynčica - 8. místo ( do 12 let).

Pavel Kůřil

