Ve čtvrtka 9.12. jsme vyrazili s rodinou na procházku po Strážnici. Naše kroky vedly Předměstím, pěší zónou u Bílé věže a náměstí Svobody. Pak jsme pokračovali do strážnického parku k zámku. Vzhledem k tomu, že opravdu hodně sněžilo a ve Strážnici to zvykem moc často nebývá, aby tady bylo tolik sněhu, nešlo nevyužit tohoto předvánočního času, kdy je Strážnice nazdobena a vyfotit si to. Každý, kdo se šel v ten den navečer projít, dal mi za pravdu, že to mělo opravdu pohádkovou atmosféru.