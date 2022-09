Legiovlak potěšil klienty stacionáře Zdislava. Nahlédli do života legionářů

Jak již Deník informoval, až do první zářijové neděle je možné na železniční stanici ve Veselí nad Moravou navštívit Legiovlak. Jedná se o ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Tento tip využili zaměstanci a klienti Denního stacionáře Zdislava a do vlaku šli nahlédnout. Jak se jim uvnitř líbilo se dozvíte v dnešním příspěvku, za který děkujeme panu Jurčekovi.

Klienti Denního stacionáře Zdislava Veselí na návštěvě v Legionářském vlaku. | Foto: Se souhlasem Martina Jurčeka.

Každý všední den přinášíme našim uživatelům sociální služby Denní stacionář Zdislava Veselí nad Moravou čerstvé aktuality z Hodonínského deníku. Nejinak tomu bylo i posledního srpnového dne. Při prohlížení Hodonínského deníku jsme narazili na článek o tom, že do Veselí nad Moravou přijel Legiovlak. O legiovlaku jsme si četli již dříve a proto nás článek moc potěšil a vlastně se nám splnilo přání prohlédnout si legiovlak na živo i u nás. Proto jsme se po dopoledním programu, kdy pravidelně ve stacionáři trénujeme paměť, vydali na procházku směr veselské nádraží k legiovlaku. Ten jsme po chvilce hledání našli na kusé koleji hned vedle nového parkoviště a prohlídka mohla začít. Hned na začátku nás zaujaly historické vozy ČSL a vojáci v dobových uniformách označených trikolórou. Prošli jsem si všechny vozy, důstojnický, písařský, lůžkový kovářskou dílnu, polní lazaret i ozbrojený vůz těžkými kulomety a velkým dělem. Celému vlaku pak vévodí krásná černá parní lokomotiva. Vozy jsou hojně vybaveny dobovým mobiliářem a věcmi, které legionáři na své pouti používali k pracovnímu životu i k trávení volného času. Dozvěděli jsme se spoustu nového o československých legionářích a jejich nelehké cestě. Děkujeme Hodonínskému deníku za výborný tip a také nadšencům vojenské historie, kteří s tímto legiovlakem jezdí po republice a šíří povědomí o československých legiích. Martin Jurček Denní stacionář Zdislava Veselí