Lesní klubík Liščátka bojuje o přežití. Domov v Bažantnici jim vzalo tornádu

Čtenář reportér Čtenář

Lesní klubík Liščátka je dětský klub, jenž nabízí alternativu ke klasické školce. Je inspirován lesními školkami a děti tráví v klubu čas venku na čerstvém vzduchu, hrají seberozvíjející hry, věnují se tvořivým činnostem, poznávají život v lese. Odpoledne do klubu mohou děti přijít na vzdělávací kroužky jako je včelařství, bláznivá laboratoř nebo deskovky. Do 24.6.2021 klub sídlil na skautském městečku v Hodoníně-Bažantnici, kde měli chatku. Tu však spolu s lesem odneslo tornádo. Pomocí sbírky na Donio by se klubík rád přestěhoval do Lužic s celoročním mobilheimem, alespoň do doby, než se opraví jejich milovaná Bažantnice. Více se dozvíte v dnešním příspěvku, za který děkujeme paní Lucii Nádeníčkové.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lesní klubík Liščátka je inspirován lesními školkami. Děti si v klubíku hrají a poznávají nové věci. | Foto: Lucie Nádeníčková