O mluvené slovo se postaral oblíbený moderátor Českého rozhlasu Brno, Karel Hegner. Účinkující kapely DH Šarovec z Hluku a domácí CM Fraj symbolicky přivítali a večer zahájili starostové, veselský Petr Kolář a hlucký Martin Křižan.

"Bylo pro nás milým překvapením, když se on-line vysílání prostřednictvím youtube kanálu setkalo s neočekávaným zájmem a širokým diváckým dosahem. Již od samého začátku vysílání byla sledovanost nad naše očekávání. Průběžná účast sledujících často převyšovala 300 diváků a celkem přenos v průběhu večera navštívilo přes své obrazovky více než tři tisíce lidí," sdělil hlavní pořadatel akce, ředitel Veselského kulturního centra Michal Blažíček.

Vedle živého vysílání probíhala i živá diskuse, ve které mohli diváci posílat pozdravy a případně komentovat dění na jevišti. Zároveň měli diváci možnost hlasovat v průběhu večera pro píseň na přání, přičemž jejich největší sympatie si získala skladba Ta skalická brána od DH Šarovec.. Z reakcí v diskusi bylo zřejmé, že se naplno projevil potenciál podobných přenosů, a to hlavně do šíře dosahu takového vysílání. Pozdravy, které v průběhu večery přicházely byly z nejrůznějších koutů Moravy, ale své diváky si našlo i za hranicemi. Reakce se našli i ze států jako jsou Belgie, Rakousko, Německo, Holandsko nebo dokonce i USA. Za Atlantickém oceánem se ozval v bohatém diskutování při přímém přenosu pod videem i rodák ze Slovácka žijící v Coloradu a pochvaloval si, jak se mu bude pří nástupu do zaměstnání příjemně pracovat.

I když samotný veselský večer v zákulisí provázela snaha o dodržování hygienických opatření a účast veřejnosti nebyla umožněna, tak se organizátoři pokusili fašankovou atmosféru navodit závěrečným symbolickým pochováním basy, kterého se opět zhostili muzikanti CM Fraj. Sice se nejednalo o výpravné zpracování, jak by tomu bylo za normálních podmínek, ale i tak se jednal o hezkou tečku za muzikantsky povedeným večerem.

"Jsme velice rádi, že jsme touto cestou mohli předat alespoň střípek fašankové radosti do domovů diváků a snad i oživit naději, že se brzy budeme moci veselit při podobných kulturních akcí společně a bez omezení," dodal spokojeně k nezvyklému veselskému fašankovému veselí, Michal Blažíček. My jen dodáme, že Veselí nad Moravou bylo jediným místem na Slovácku, kde se tento tradiční zimní obyčej on-line uskutečnil.

