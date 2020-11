Vždycky jsem chtěla malovat, malovala jsem hezky a ráda, ale se skončením školní docházky skončilo i moje malování a přestože bych ráda znovu malovala, nenacházím k tomu odvahu a proto fotím.

Naše čtenářka ve volném čase ráda fotí přírodu. FOTO: Anna Kučerová | Foto: Deník / VLP Externista

Od manžela jsem asi před dvanácti lety dostala fotoaparát a rázem se focení stalo mým koníčkem, i když vůbec neumím do dnešního dne fototaparát nijak ovládat. Jen blikám, neupravuji. Fotoaparát se mi pokazil a začala jsem mobilem, je to pohodlnější, lehčí, také jenom blikám a pak vložím do počítače. Fotím pokaždé, když je mi ouvej a jdu na procházku. Je to moje terapie, focení a básničky, řeším tím své potíže zdravotní, rodinné, dříve i pracovní.