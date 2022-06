Lidé a příroda. Tip na krásný výlet, na kterém neutratíte ani korunu

Čtenář reportér Čtenář

Výlet po trase Hodonín - Vrbovce - Lučina. Přesně takový mezinárodní výlet si dopřála naše čtenářka, paní Anna Hromková z Hodonína. Jela vlakem z Hodonína do Vrbovce, následoval lehký pěší trek asi 15 kilometrů lesem a autobusem zpět do Hodonína. Zdá se vám to na rodinný výlet moc obyčejné? Podívete se, na co všechno cestou můžete narazit. Děkujeme paní Hromkové za dnešní příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z toulek po slovenských loukách. | Foto: Anna Hromková