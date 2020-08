Mezi první akce měsíce srpna ve Strážnici patřilo bluesování na Hotařské búdě. Na pódiu se představily skupiny Petra Börnerová band a domácí WBand.

Blues mezi vinohrady ve Strážnici | Foto: Radek Nejeschleba

Styl hudby krásně zapadl do malebného prostředí vinohradů a v kombinaci se zapadajícím sluncem a vínem to byla lahoda nejen proč uši, ale i čti a chuťové pohárky. Celý večer byl věnován významné osobnosti malíři Františku Cundrlovi, který se právě prostředím vinohradů rád nechal inspirovat ve své tvorbě.



Mám velkou radost, že jsem se akce mohla zúčastnit a že jsem alespoň několika větami mohla vyjádřit pochvalu, přivítat přítomné a zavzpomínat na významnou osobnost Strážnice docenta Františka Cundrlu. Opravdu tleskám za skvělou organizaci akce, která do tohoto prostředí opravdu zapadla,“ vyjádřila pochvalu sobotní akci starostka Renata Smutná. Na desítky návštěvníků čekalo útulné posezení u stolů, atmosféru dotvářelo zrovna zapadající slunce, promítání děl akademického malíře Františka Cundrly a pohárek vína z Vinařství Dobčák. „Myslím, že jsme si akci všichni užili,“ dodala starostka.