Slyšela jsem na Archeopark spoustu kritiky. Někteří říkali, že se jim tam nelíbilo, co na tom stálo tolik peněz a jiní chválili. Já patřím k těm druhým. Je to tam opravdu velmi zajímavé a poučné. Nejvíce se mi tam líbilo kino, kde promítali stále dokola zajímavosti kolem vykopávek.

Bylo mi jasné, že tam bude asi hodně lidí, ale řekla jsem si, že to zkusím. Když jsem přijela, tak jsem si myslela, že ani nezaparkuji, kolik tam bylo aut. Nevzdala jsem se však a po dlouhém hledání se zadařilo. Našla jsem místo na zaparkování.

Chtěla jsem toto místo navštívit už dříve, ale vždy bylo obsazeno, protože je to nové a je o návštěvu velký zájem. A v době covidu bylo zavřeno. Vykouklo to na mě někde na sociálních sítích, a tak jsem zatoužila onen Archeopark navštívit.

Tentokrát jsme na výlet zavítali do Archeoparku Pavlov. V sobotu se tam konal Den otevřených dveří, tudíž vše bylo zdarma otevřeno pro všechny i s doprovodným programem.

Atraktivní expozice Archeoparku Pavlov nabízí díky moderním audiovizuálním technologiím možnost putovat do pravěku všem generacím návštěvníků. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Při Dnu otevřených dveří v Archeoparku Pavlov v sobotu 18.9.2021 se měli návštěvníci na co dívat! Po celý den byly pro veřejnost prohlídky v muzeu zdarma a zejména děti si užily spoustu zábavných aktivit a soutěží. Děkujeme paní Jakubčíkové za její dnešní příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.