Pietního aktu se zúčastnili starosta města Libor Střecha, místostarostové Ondřej Fialík a Vojtěch Salajka a ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plk. gšt. Alois Matýzka.

Památku hodonínského rodáka a novodobého veterána představitelé města a Armády ČR, ale i jeho kamarádi připomínají každoročně. Právě z iniciativy jeho spolubojovníků byla před třemi lety instalována na městském hřbitově pamětní lavička, která připomíná nejen Luďka Zemana, ale i další válečné veterány.

Luděk Zeman byl vyslán do zahraniční operace UNPROFOR poprvé v roce 1994. V květnu 1995 poté odjel jako starší řidič 1. mechanizované roty 2. praporu mírových si OSN do operace UNCRO. Po minometném útoku na pozorovací stanoviště Tango 23 u chorvatské obce Ličky Oska on i jeho kolega Petr Valeš následkům zranění podlehli. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podporučíka a byl vyznamenán medailí Za hrdinství.

Josef Horníček, autor je mluvčí radnice v Hodoníně