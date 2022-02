Dům pocházející z první poloviny 19. století sloužil jako administrativní budova přádelny Huberta, Felixe a Eugena Soxhletových, nově vznikající továrny na zpracování textilií. Zdroj: se souhlasem organizátorů

Pravděpodobně ve druhé polovině 20. století byla budova přestavěna z kanceláří na byty, které jsou zde dodnes. Stavba před začátkem rekonstrukce vykazovala známky statické poruchy, a i fasáda byla z větší části zvětralá a stejně jako okna vyžadovala opravu.V první polovině roku 2017 Městská část Brno-sever, jako investor rozhodla o realizaci projektu na obnovu kulturní památky, která zahrnovala opravu fasády včetně statického zajištění, výměnu oken, opravu elektroinstalace, nové podlahy a výmalbu společných prostor a opravu pavlačí včetně nového zábradlí. Ve druhé polovině roku 2017 zpracoval Ing. Boris Lenert projekt, na jehož základě bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele prací, kterým se stala firma ING-CZECH s.r.o.V původně kancelářském objektu, přestavěném na bytový dům pavlačového typu se v současnosti nachází 24 bytových jednotek a 14 nebytových prostor. Nebytové prostory jsou využívány jako prodejny, restaurace, ateliér a služby.

Brno - Autobusové nádraží Zvonařka

Zdroj: se souhlasem organizátorůBrněnské autobusové nádraží Zvonařka bylo postaveno mezi lety 1977–1985. Charakteristické brutalistní zastřešení nástupišť vzniklo v letech 1981–1985 podle návrhu konstruktéra Radúze Russe. Po událostech roku 1989 nádraží přešlo do soukromých rukou a jeho stav se postupně zhoršoval. Dlouho potřebnou modernizaci nádraží spoluinicioval ateliér Chybik+Kristof, který v roce 2017 připravil návrh úprav. Rekonstrukce měla zachovat brutalistní podstatu nádraží, a přitom je adaptovat potřebám 21. století.Architekt Ondřej Chybík už během studentských let vnímal nepřívětivost nádraží Zvonařka. Spolu s architektem Michalem Krištofem oslovili majitele nádraží i vedení města a představili jim plán, jak ze Zvonařky udělat funkční veřejný prostor, který cestujícím nabídne vyšší komfort. Návrh přitom počítal se zachováním železobetonové konstrukce zastřešení nástupišť – v jejím případě jde dokonce o největší krytý prostor v Brně. Chybík a Krištof zastávají názor, že současná architektura má transformovat, a nikoli pouze bourat a stavět.Zvonařka se nyní směrem k centru města otevírá novou výpravní halou, která stojí v místě někdejšího severního nástupiště a stánků. Konstrukce zastřešení získala světlý nátěr a nová LED světla, jež prostor opticky zvětšují. Všechna nástupiště protíná nový přechod, který usnadňuje přístup k platformám. Nástupiště na Zvonařce jsou teď bezbariérová, vybavená informačními panely a logicky přečíslovaná. Na střeše nádraží je nově parkování P+R, a to při zachování kapacity parkování autobusů. Modernizace nádraží na Zvonařce znovu odhalila sochu, která se ztrácela mezi přistavěnými stánky. Jde o měděnou plastiku „Křídla“ z let 1982–1983, kterou vytvořila významná česká sochařka Sylva Lacinová.

Brno - Lesná, nový kostel

Kostel v Brně-Lesné byl snem věřících již od roku 1968, když toto sídliště vznikalo. Komunistický režim však jeho výstavbu nepovolil. Věřící proto mohli své snahy o stavbu kostela obnovit až po pádu režimu v roce 1989. Nejprve bylo postaveno víceúčelové zařízení, tzv. duchovní centrum, a poté měla následovat stavba kostela. Zdroj: se souhlasem organizátorů

Duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty požehnal 2. října 2004 brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po dalších zhruba 13 letech začala stavba kostela.Na přípravě a provedení stavby se podílel tým mnoha dobrovolníků z řad farníků, kteří odpracovali tisíce hodin. Stavba byla financována pouze z darů věřících, většinou drobných dárců, kterých bylo na třicet tisíc. Kostel je architektonicky velmi zajímavý a byl ve své kategorii vyhlášen Stavbou roku 2020. Kanadský časopis AZURE jej zařadil mezi 10 nejpovedenějších interiérů roku.V polovině května 2020 byl kostel předán věřícím k užívání a 12. září téhož roku slavnostně požehnán. Nedělní bohoslužby navštěvuje pravidelně na 500 lidí, mnozí však přicházejí i ve všední den. Přes 3000 návštěvníků již navštívilo přilehlou věž P. Martina Středy s vyhlídkou na Brno a jižní Moravu.

Pohořelice - Rekonstrukce Paarova zámečku

Zdroj: se souhlasem organizátorůPaarův zámeček, barokní dvoupodlažní budova ze 16. století, se nachází ve střední části města. Vlastní budovu zámečku nechala roku 1690 postavit Marie Františka hraběnka Paarová, rozená z Valdštejna. Sloužil také jako sídlo vrchnostenského úřadu a obydlí úředníků. V polovině 19. století jej odkoupila obec a začala v něm provozovat školu. Tím začala jeho pozvolná devastace, pokračující v 70. letech 20. století, výstavbou velkého panelového domu v bezprostřední blízkosti zámku. Následně došlo k demolici dvorního křídla. Zámeček byl ponechán svému osudu. Bez údržby se z něj stala nevyužívaná překážející ruina. Záchrana přišla v roce 2015. Vedení města rozhodlo, že se jej pokusí zrekonstruovat pro potřeby základní školy i širší veřejnosti. Důraz byl kladen na historickou hodnotu stavby a opětovné začlenění zámečku do městské struktury.Zrekonstruovaný zámeček je bezbariérový a slouží dětem místní základní školy. V budově vzniklo 5 specializovaných učeben pro výuku jazyků, digitálních technologií, výtvarnou výchovu a domácí práce, včetně potřebného zázemí. Jejich součástí je také akvárium, terárium, keramická pec další vybavení. Centrální zaklenutá hala je vhodná pro pořádání výstav a vernisáží. U zámečku je přistavěn venkovní zastřešený amfiteátr určený pro venkovní výuku, divadlo a hudební vystoupení. Součástí úprav bylo také předpolí zámečku s novým altánem, bylinnými záhony, skleníkem a přístupem na nové dřevěné molo u rybníku.

Předklášteří - Minipivovar Porta Coeli

Objekt v minulosti sloužil jako stáje cisterciánského opatství Porta Coeli. Celý komplex hospodářských budov byl v podstatě samostatným statkem s uzavřeným dvorem s navazujícími objekty bývalého pivovaru, sýpky a stodoly. Zmíněný statek byl dokončen spolu s novou konventní budovou kláštera v době vrcholného baroka. Do rekonstrukce byla část budovy využívána jako kovářská dílna, zbylá část objektu bez využití chátrala. Fasáda včetně výplní otvorů byla značně zdevastovaná, navíc otvory pro okna i dveře byly evidentně vybourány postupně a vesměs nahodile. Zdroj: se souhlasem organizátorů

Ztužující kamenné pilíře byly silně poškozené.V průběhu rekonstrukce došlo k odstranění zvětralé a narušené omítky a sanaci proti vlhkosti. Zednické práce probíhaly tradičními postupy. Odborníci provedli statické zajištění kleneb včetně obvodového stažení stavby. Sklepení pivovaru bylo očištěno pískováním a je zachováno v původním cihelném provedení s pískovcovou dlažbou. Následovalo vyzdění štítu včetně přípravy výklenku pro instalaci patrona pivovaru sv. Václava. V pivnici je položena slinutá dlažba a interiér je osazen kovářskými a stopařskými prvky zachycujícími přítomnou symboliku portálu. V odbytovém prostoru restaurace jsou proskleny obě lunety, ve štítové stěně v přízemí jsou dvě symetrická okna.Rozsáhlá obnova byla dovršena v roce 2019 kompletní rekonstrukcí původního objektu. Po statickém zajištění byly vybudovány nové podlahy, kompletní vnitřní i venkovní omítky se snahou maximálně zachovat původní ráz hospodářského objektu s jeho novým využitím v podobě prvního obnoveného klášterního pivovaru na Moravě. Severní část slouží jako odbytový prostor – pivnice, kde je osazena varna, na ni navazuje barový pult se zápultím. Spojovací chodbou je připojeno sociální zázemí návštěvníků, dále je situována technologie pivovaru.

Strážnice - Pprava výpravní budovy železniční stanice

.Zdroj: se souhlasem organizátorůVýpravní budova ve Strážnici je poprvé zmiňována roku 1887 v souvislosti se zahájením provozu na trati č. 343 z Veselí nad Moravou do Sudoměřic nad Moravou. V roce 2006 proběhla větší rekonstrukce, která zahrnovala opravu fasády a také obnovu okrasných prvků s folklorními motivy. Oprava střešní krytiny a klempířských prvků následovala v roce 2015.Poslední velká oprava, která začala v červnu 2019, se soustředila jak na zachování historického vzhledu budovy, tak zvýšení komfortu pro cestující. Podstatné bylo především zlepšení dostupnosti zázemí pro veřejnost, zejména toalet a úschovny kol. Kromě bezbariérového přístupu došlo k opravám poškozených prvků zastřešení nad vchodem, byly provedeny i výměny vstupních dveří v provedení z dřevěného masivu. Díky závěrečné kompletní opravě fasády, jednotnému nátěru a provedení ozdobných prvků je zvýrazněna folklorní tématika regionu.Současný vzhled a stav výpravní budovy Strážnice odpovídají současným potřebám moderního a funkčního objektu, sloužícího široké cestující veřejnosti. Přičemž je zachována návaznosti na historický ráz a folklorní tradice místního regionu.

Zbraslav u Brna - Sportovní areál u základní školy

Hřiště u ZŠ bylo v dezolátním stavu a neodpovídalo normám. Základní herní prvky, zařízení pro míčové sporty, běžecká dráha, doskočiště, zcela chyběly. Šlo prakticky jen o travní porost s keři a lesními nálety. Děti, mládež i dospělí postrádali vhodné místo pro sportovní aktivity a smysluplné trávení volného času. Základní škola také potřebovala odpovídající sportoviště pro kvalitní výuku tělesné výchovy. Proto přišla paní starostka Ing. Jana Valová s nápadem na obnovu sportovního areálu u ZŠ.Celý sportovní areál u ZŠ prošel dlouhou cestou. Projekt je jen jednou z částí několikaleté práce a není poslední v této lokalitě. Vše začalo v roce 2010 odstraněním starého příslušenství tělocvičny, a jelikož byla tělocvična z azbestu, tak i opravou tělocvičny jako takové. Budovu školy a tělocvičny propojilo o 5 let později nové sociální zařízení. V roce 2019 pak byla dokončena i výstavba nové sportovní haly. Vzápětí následovala realizace projektu sportovního areálu u ZŠ. Navíc se k němu podařilo přistavět i workoutové hřiště.Na místě nevyhovujícího zchátralého hřiště vznikl u základní školy nový víceúčelový sportovní areál. Jsou zde nejrůznější prvky umožňující celou řadu aktivit. Žáci i veřejnost zde mohou hrát míčové hry, provozovat lehkou atletiku, cvičit za pomoci váhy vlastního těla… Zdroj: se souhlasem organizátorů

Moderní prostor tvoří umělý „travnatý“ povrch, doskočiště, workoutové hřiště a hřiště ohraničené mantinely. Areál je oplocený, avšak volně přístupný. Součástí jsou také zastřešené lavičky a zázemí pro sportovce, včetně klidové zóny. Sportoviště využívá škola v rámci výuky, ale i široká veřejnost a místní spolky pro své tréninky.

Židlochovice - Komunitní centrum

Zdroj: se souhlasem organizátorůRenesanční radnice je cennou památkou a dokladem dlouhé historie samosprávy města. Pod budovou radnice a sousedních objektů se nachází soustava sklepení, jejichž historie sahá až do středověku. Areál radnice byl historicky rozšiřován o další navazující objekty, které sloužily potřebám města nebo byly pronajímány. Podnětem k revitalizaci byla potřeba navýšit kapacity současné radnice, a také ji rozšířit o další veřejné funkce. Areál v centru města s vazbou na důležité veřejné prostory měl skrytý potenciál pro nové využití. O realizaci projektu se zasadil starosta Židlochovic Jan Vitula. Město zadalo architektonickou studii, která prověřovala možnosti revitalizace a využití celého komplexu kolem radnice. Po dokončení navazujících projektových prací následoval výběr zhotovitele. Po dvou letech realizace bylo komunitní centrum v červenci 2020 slavnostně otevřeno. Nová stavba navazující na starou radnici je rozšířením administrativních prostor a jsou zde umístěny prostory denního stacionáře. Spolu s dalším objektem víceúčelového sálu definuje jeden z hlavních vstupů do areálu. Objekt stodoly, využívaný pro kulturní události je koncipován jako sala terrena propojující dvůr s ovocným sadem. Uspořádáním navržených objektů vznikají nové veřejné prostory – dvůr s kašnou, ovocný sad a zahrada stacionáře. Realizované řešení přináší otevřenou městskou struktura s flexibilním využitím v čase i prostoru.

