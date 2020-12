Na našich webových stránkách se můžete podívat na roztomilé výkony našich malých muzikantů - někteří hrají na svůj nástroj teprve od září…klobouk dolů. Vánoční koncertík malých muzikantů je založený na prezentaci našich nejmladších žáků.

Žáci si na svých výkonech dali záležet a doma poctivě cvičili. FOTO: Archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista

Někteří z nich hrají teprve od září letošního školního roku a je velice důležité je motivovat do další práce. Tento koncert supluje klasické třídní přehrávky, kde by si každý žák zahrál a ukázal tak co se v tomto pololetí naučil. Výkony malých muzikantů jsou roztomilé a obdivuhodné zároveň. Výuka na dálku není jednoduchá pro ostřílené hráče natož pak pro úplné začátečníky. Zde je patrné, že kde je vůle, tam je cesta. Velká pochvala všem.