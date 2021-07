Matika i malování. V tom děti z Dolní Lhoty vynikly v soutěžích

Co do počtu dětí, je snad nejmenší základní školou v celém Jihomoravském kraji, přesto její žáci bodují v okresních i celorepublikových soutěžích. Děkujeme paní ředitelce Základní školy Nová Lhota za to, že nám zaslala dnešní příspěvek.

Josef Sobek se umístil na první příčce okresního kola olympiády v matematice. | Foto: Se souhlasem ZŠ Nová Lhota