Už za pár dní vypukne v areálu Veslařského klubu Hodonín jedna z největších akcí sezony 2024 pro Hodonín a jeho okolí - Mazácké Drakobití. Letos se tato akce příznivců dračích lodí koná už po desáté, a to v sobotu 14. září. Program se v průběhu let vyvíjí s důrazem na vytvoření dne plného zábavy a adrenalinu pro celou rodinu. Odtud je i podtitul „rodinný festival” v názvu akce.

„Desátý ročník je jubilejní a chtěli jsme nachystat něco extra hlavně v doprovodném programu,“ láká na letošní ročník předseda Veslařského klubu Hodonín Filip Švrček.

Akce odstartuje v 9.15 závodem dračích lodí a rozhodně stojí za to zahájení nezmeškat. Už tradičně se totiž během něj představí všechny posádky jménem jejich kapitánů. Nechybí ani skvělá atmosféra, která se prolíná celým dnem až do podvečerních finálových jízd a samotným vyhlášením. To letošní doplní koncert kapely Easy Line a protká jej improvizační show s ohňostrojem na konci.

„Zájem ze strany závodníků každoročně přibývá, za což jsme moc rádi. Na tréninky před samotným Drakobitím k nám přicházejí jak party z firem, které vše berou i jako teambuilding, tak skupinky přátel, kteří se sejdou a trénink spojí s posezením u piva. Celkově je skvělé, že si tento druh sportu, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1976 v Hongkongu, nachází cestu ke stále více lidem,“ upřesňuje Filip Švrček.

Lákadlem pro děti bude určitě účast české Wednesday, Kláry Ondruškové, která obohatí program nejen svým vystoupením. Dalším očekávaným hitem pro mladistvé bude eSport Game Zóna, aneb virtuální realita pod širým nebem. Milovníci adrenalinu ocení soutěž ve skocích na kolech do vody nebo turnaj v páce.

Chybět ale letos nebudou nafukovací atrakce pro nejmenší, miniturnaj ve vodním fotbale, tvoření pro děti, cirkusová a žonglérská show, turnaj v beachrugby, workout camp a také exhibice Jakuba Kornfeila mistra světa na jetsurfu. Zkrátka skvělá zábava pro celou rodinu. Podrobný program najdete na webu drakobiti.cz nebo na facebooku akce.

Filip Dítě, děkujeme za příspěvek