Závod se jel dvoukolově s následným semifinále a finále. Loňské vítězství obhájil tým Dobrý ročník, na druhém místě skončili Záhoráčtí vlci a třetí příčka patřila Stavební firmě Plus. Mezi posádkami bojovalo také město Hodonín s příznačným názvem Údeřníci. Tým posílil i místostarosta Ondřej Fialík, který v závodě rozhodně nepatřil k nováčkům. „Kromě asi jednoho ročníku jsem jel pokaždé. Dohromady jsme se připravovali od začátku července každý týden. Teď je to právě první rozjezd, aby si někteří zkusili závodní tempo. Trošku jsme tu rychlost na začátku podle mě zbytečně urvali, protože, i když to tak nevypadá, těch 200 metrů je neuvěřitelně dlouhých,“ zhodnotil výkon týmu po první rozjížďce. Přestože Údeřníci nakonec skončily ve druhé půlce startovního pole, radost z příjemného dne to nikomu nezkazilo. Všechny posádky i návštěvníci se odpoledne zapojili do pokusu o rekord v hodu vlaštovkou, který se počtem 940 současně hozených vlaštovek zapsal do České knihy rekordů.

Stacionář Zdislava na výletě: Noblesní strážnický zámek zaujal moderní výstavou

Součástí akce byl food festival, který trval až do neděle a také bohatý doprovodný program pro děti s představením různých sportů včetně hokeje či gymnastiky, se zábavou pro nejmenší. Večerní after party provázel DJ a na další scéně na folklorní notu ladila cimbálka.

Drakobití však mělo i charitativní rozměr. Organizátoři se rozhodli podpořit stacionář Vlaštovka, který aktuálně buduje své nové působiště. „Dostalo se k nám, že stacionář Vlaštovka potřebuje pomoci, takže jsme vytvořili program s našimi partnery a cílem je získat 100 tisíc korun, které předáme odpoledne stacionáři,“ řekl hlavní organizátor celé akce Filip Švrček. Podpořit stacionář bylo možné hned třemi způsoby. „Každý, kdo odjede určitý počet metrů na veslařském trenažeru, tak tyto metry se následně sčítají a podle toho, kolik dnes vyjedeme, máme přislíbených 100 Kč za kilometr,“ dodal. Najetých 305 kilometrů nakonec vyneslo stacionáři 30 500 Kč, které doplnila další významná částka od sponzorů za každou vypuštěnou papírovou vlaštovku. Lidé přispěli i v gastro zóně, a to dobročinným nákupem makronek. „Jsem velmi rád, že došlo ke krásnému propojení Centra pro rodinu a našeho festivalu, který byl letos koncipován jako rodinný. Také do budoucna bychom chtěli, aby bylo drakobití akcí pro celou rodinu,“ dodal Filip Švrček.

Důležité je zmínit i páteční akci Školní drak, kde se závodů dračích lodí zúčastnilo 30 posádek žáků základních a středních škol v počtu přibližně 750 závodníků.

Petra Kotásková

