Oddíl se jmenuje Mažoretky Kelly Sokol Dubňany. Úžasnými trenérkami jsou Adéla Pištěková a Karolína Kovářová. Tento oddíl funguje třetím rokem, ale kvůli Covidu začal soutěžit trošku víc až v tomto školním roce. V předchozím roce se účastnil pouze on-line soutěží. Působí v něm asi 50 holčiček ve věku od čtyř do osmnácti let, nejmladší je Valerie Bůčková a nejstarší je trenérka Adéla Pištěková. Dívky jsou především z Dubňan, ale jsou tady i dívky z Hodonína, Rohatce a Ratíškovic. Na soutěže jezdí 31 děvčat. Nejvíce děvčat je ve věku 9 až 11 let, ty jsou zařazené do věkové kategorie kadetky. V této kategorii je i moje dcera Denisa Straková, které má 10 let a je ve čtvrté třídě a v oddíle je přesně rok. V této kategorii mají děvčata nejvíce choreografií.

Jakých úspěchů holky dosáhly před tím, než se staly mistryněmi republiky?

Už v minulé sezoně měla děvčata úspěch v on-line soutěžích. Dokonce se Adéla Pištěková a Karolína Kovářová kvalifikovaly na Mistrovství ČR. Na to však nejely, protože Adéla onemocněla. V tomto školním roce se dívky zúčastnily mnoha soutěží a vždy získaly medaile téměř ve všech disciplínách. Bylo spíše výjimkou, když medaili v některé disciplíně nezískaly.

Kde se konalo mistrovství a jak velkou měly holky konkurenci?

Mistrovství ČR České mažoretkové a twirlingové federace se konalo koncem května v Čáslavi. V různých disciplínách soutěžily asi tři desítky týmů v kategorii baton. Druhý den byla na programu soutěž s pompony, ale té jsme se nezúčastnily. Naše dívky cvičí pouze s hůlkami.

Jak se holky na soutěž chystaly? Kolikrát týdně trénovaly, co tomu musely „obětovat“? A kolik času tomu věnovaly maminky, pokud třeba dítě vozí na trénink?

Před soutěží jsou tréninky třikrát týdně, tedy tři hodiny týdně. Někdy musíme neustále kontrolovat, kde trénink bude, a musíme se přizpůsobovat dané situaci. Dívky z Dubňan mají docházku jednodušší, ale pro dojíždějící je to náročnější. Starší dívky přijíždějí autobusem, ale ty menší samozřejmě vozí maminky nebo tatínci. Ale ti obvykle na tréninku nečekají, spíše výjimečně. To si necháváme až na soutěže, abychom mohly fandit. Vytvořili jsme skvělou rodičovskou fanouškovskou základnu a fungujeme jako soudržná mažoretková komunita, která se schází i mimo tréninky a soutěže. Dívky měly Mikulášskou nadílku, Vánoční bowlingové sportování a posezení, Pálení čarodějnic, oslavu úspěchu z MČR, a také se chystá ukončení letošní sezony a týdenní prázdninové soustředění.

Těžší je čekat na soutěži, když dívky z jedné disciplíny vystupují třeba v osm ráno a dívky z jiné disciplíny až v osm večer. A odjet musíme všichni současně. Takže pozdní příjezdy ze soutěže po půlnoci jsou úplně běžné. Jednou se nám dokonce pokazil autobus při zpáteční cestě, takže jsme přijeli až k ránu.

Mažoretky působí poměrně jednoduše. Zdá se, že jde pochodování s hůlkou do rytmu. Jak moc je tenhle sport fyzicky náročný? Je potřeba upravit i jídelníček?

Každá kategorie trénuje dvakrát týdně a tréninky jsou poměrně fyzicky náročné. Moje dcera je pokaždé úplně propocená, mokré tričko i vlasy. V dnešní době mají už náročné choreografie, někdy i s prvky gymnastiky (i když ty se někdy na soutěžích penalizují). Jídelníček zatím dívky nemají upravený.

Jak náročný byl program Mistrovství ČR? Zažili jste nějaké peripetie? A byl nějaký moment, kdy už to vypadalo, že jsou bez šance?

Vzhledem k tomu, že Čáslav je poměrně daleko, tak už i doprava tam byla náročná, protože se vyjíždělo už ve čtyři hodiny ráno. Oficiální zahájení soutěže bylo o půl deváté ráno a soutěž v sobotu končila asi o půl desáté večer. Naše dívky tedy soutěžily celý den ve 22 choreografiích, čekala je sóla, dua, tria, miniformace, malé formace, velké formace. Kvalifikační kolo zvládly dívky už měsíc předtím také v Čáslavi. Na Mistrovství ČR si byly trenérky jisté, že dívky získají bez vážnějších problémů medaile, jen v disciplíně Velké formace-kadetky kategorie B, ve které je i moje dcera Deniska, musely bojovat nejvíce, protože v konkurenci dalších devíti týmu nebylo jisté, že medaili získají. Dívky však svou sestavu odcvičily bezchybně. A nakonec porazily všechny týmy a získaly zlatou medaili, což bylo fantastické překvapení.

Vlastně z 22 choreografií získaly 18 medailí, z toho 12 bylo zlatých:

Zlaté medaile: Baton - pochodové defilé - seniorky

Baton – pochodové defilé – kadetky

Baton – duo/trio – Fuchsová Nikola, Šillerová Nikola, Benešovská Edita

Baton – trio – děti – Benešovská Sára, Zoe Maňáková, Vanesa Rychová

Baton – trio – seniorky – Pištěková Adéla, Kovářová Karolína, Novozámská

Eliška

Baton – velké formace – děti

Baton – sólo – přípravka – Valerie Bůčková

Baton – velké formace – kadetky B

Baton – velké formace – kadetky A

Baton – miniformace – děti

Baton – miniformace – kadetky

Baton – duo – starší – Pištěková Adéla, Kovářová Karolína



Jaké mají tyto malé holčičky náčiní? Jsou schopné už používat hůlky, nebo cvičí zatím pouze s třásněmi?

Jak jsem již uváděla, naše dívky cvičí pouze choreografie s jednou hůlkou. Všechny jsou samozřejmě schopné hůlku používat, a vypadají s ní jako opravdové akrobatky. Musí si navzájem hůlky házet, nebo vyhodit nad hlavu a současně se otočit kolem své vlastní osy a hůlku samozřejmě chytit. Některé dívky jsou schopné se otočit kolem své osy i třikrát.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je dosud největší soutěží v mažoretkovém sportu. Jak takto malé děti zvládají tlak takové soutěže, uvědomují si vůbec, o jak velkou prestiž jde, účastnit se celorepublikového klání, kam se dostanou opravdu jen ti nejlepší?

Tato soutěž trvala dva dny. V České republice existuje celkem pět mažoretkových asociací, které pořádají své soutěže. Takže oddíly mají na výběr, ve které soutěži budou vystupovat.

Co se odehrálo na pódiu při závěrečném vyhlášení, a co v hledišti? Byly víc dojaté maminky a trenérky, nebo si tu radost užily víc děti?

Při vyhlašování dojetím plakaly jak soutěžící dívky, tak i rodiče v hledišti. Jezdí s námi i tatínci a i ti byli dojatí a ukápla jim slzička, stejně jako maminkám a babičkám, které v hledišti seděly. Samozřejmě hned všichni telefonovali dalšímu příbuzenstvu, že máme mistryně ČR. Ale někteří dědečkové a babičky soutěž sledovali z on-line záznamu.



Byla jste v hledišti také? Jak jste si tu zprávu o výhře užila vy osobně?

Byla jsem naprosto dojatá, nadšená a nesmírně pyšná na svou dceru, celý její tým a trenérky. V hledišti jsem plakala a nemohla jsem ani promluvit.

Mažoretkový sport je pro mnohé lidi spojený pouze s tím, že se po nějaké ploše promenádují hezky učesané dívky ve stejnokrojích s hůlkami v ruce, a že je to vlastně docela jednoduché. Ono to tak asi ale nebude. Co všechno tenhle sport obnáší? Co děti musí už v útlém věku zvládat, aby uspěly v soutěži, a co se u nich tímto sportem rozvíjí za dovednosti?

Dívky musí být chytré, aby si zapamatovaly náročné choreografie. Musí umět dobře házet a ještě lépe chytat. Musí být fyzicky zdatné, aby zvládaly tréninky. Mají trenérku, která na ně klade velké nároky. Což se v letošním roce vyplatilo.

Děvčata si domů přivezla na krku zlatou medaili, ovšem tím to asi nekončí. Pojedou nás reprezentovat i na nějakou mezinárodní, evropskou soutěží?

Dívky pojedou reprezentovat ČR do Chorvatska na Mistrovství Evropy, které bude 2. až 4. září letošního roku. Zúčastní se všechny vítězné kategorie, kromě Velké formace – kadetky B, ty běžně na ME nejezdí, i když naše trenérky požádaly o výjimku, protože při MČR kadetky B získaly více bodů, než naše vlastní vítězné kadetky A. Takže si počkáme, zda porota tuto výjimku udělí, nebo ne. Mažoretky Kelly se tedy zúčastní ME téměř se všemi choreografiemi.

Hana Raiskubová