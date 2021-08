Mikulečtí vinaři tím chtějí ukázat, že přes obrovské materiální i lidské ztráty, se život v Mikulčicích nezastavil a skvělé víno se zde bude vyrábět i dále. Zároveň tím chtějí poděkovat všem, kteří přijeli pomoci, nebo přispěli do finančních sbírek. A protože pro řadu z místních obyvatel je výroba vína také obživou, bude mít letošní ročník i další rozměr. Jak lépe podpořit vinaře, než nákupem jeho vína?

Tradiční akce „Otevřené sklepy“ se i přes ničivý zásah tornáda na konci června v Mikulčicích uskuteční. Přírodní katastrofa sice postihla obec plnou silou a zničena byla velká část místních domů a kromě materiálních škod došlo i ke ztrátám na životech. Přesto se ale Mikulečtí vinaři rozhodli ukázat, že ranám osudu navzdory, život v obci bude pokračovat. Podpořit je můžete návštěvou i nákupem vína již 21. srpna 2021, vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 700 korun na adrese https://www.wisomm.com/event/WSZNCA9Xa6LT8CeTW, na místě pak za 800 korun. V ceně je letos neomezená degustace a jako bonus tři stokorunové kupóny sloužící k nákupu vína s sebou.

Letošní ročník Otevřených sklepů jsme začali připravovat v polovině května. Do našich plánů ale krutě zasáhlo ničivé tornádo, které na Mikulčice udeřilo 24. června 2021. V první chvíli jsme samozřejmě chtěli letošní ročník zrušit. Nakonec jsme se ale rozhodli, že to bude i naše forma poděkování těm, kteří nám pomohli a podporovali nás.

Kromě neomezené degustace přinese letošní ročník Otevřených sklepů ještě jednu novinku. Hlavní program se přesune do jedné z nejstarších sklepních uliček na Moravě, Těšické búdy, která se nachází na okraji Mikulčic, přímo u části místních vinic. Historie této sklepní uličky se datuje již do 17. století, a dominuje jí historický lis na víno. Právě u něj, poblíže sochy patrona všech vinařů svatého Urbana, si můžete užít také doprovodný program. O ten se přes den postará putující Neoveská cimbálová muzika, Dětská cimbálová muzika Z Lužic a od 20 hodin se pak můžete těšit na cimbálovou muzikou Vojara.

I letos se návštěvníkům otevřou sklepy v lokalitě Čertovka, a ve sklepních uličkách v areálu U myslivecké chaty. Ochutnat budou moci produkci menších rodinných vinařství, stejně jako zavítat do tradičních vinných sklepů. K přemísťování mezi sklepy budou, jako každoročně, zajištěny koňské povozy.„Pro řadu místních rodin je výroba vína nejen velkou vášní a láskou, ale i zdrojem obživy. Proto každý kdo dorazí, vlastně tím podpoří svého vinaře,“ vysvětluje Marek Výmola z vinařství Výmola a dodává „Chceme ukázat, že vinařskou tradici v Mikulčicích nezničí ani tornádo. Otevřené sklepy se vždy nesou v duchu dobré nálady, a letos tohle povzbuzení všichni v Mikulčicích opravdu potřebují. Navíc všichni, kdo dorazí, tak podpoří i místní vinaře, svou přítomností, ale i případným nákupem vína.“Nakoupit víno od všech zúčastněných vinařů si budou moc návštěvníci také následující den, tedy 22. srpna 2021 mezi 10 a 12 hodinou přímo v jejich sklepích.Bydlení v okolí, caravan campu nebo stanovém městečkuPřes obrovský pokrok, který se v Mikulčicích za poslední týdny udělal, škody jsou zde stále patrné. Proto letos bohužel bude možné ubytovat se přímo v Mikulčicích pouze v omezeném množství. Přesto ale organizátoři doufají, že to návštěvníky neodradí. S karavanem či obytným autem bude možné parkovat na vyhrazené ploše a u obce vznikne také stanové městečko. Kromě toho je možné se ubytovat v některé z okolních vesnic, kterým se tornádo vyhnulo. V případě většího zájmu budou zajištěny svozové autobusy. „I když letos nemůžeme nabídnout takový komfort, jako v minulých letech a ubytování na místě je trochu komplikované, věříme, že to návštěvníky neodradí a dorazí v hojném počtu,“ uzavírá další ze spolupořádajících vinařů Petr Marada z vinařství Marada. „Tuhle psychickou vzpruhu opravdu potřebují tady v Mikulčicích všichni. Porazit se ale nenecháme,“ doplňuje Marada.

Jakub Bartoník

Otevřené sklepy Mikulčice 2021

Kde: Mikulčice, sklepní lokality Těšické búdy, Čertovka, sklepní uličky U myslivecké chaty

Kdy: 21. srpna 2021 od 10 hodin do 23 hodin

Cena vstupenky: 700 Kč (předprodej), 800 Kč (na místě)

Prodej vstupenek: https://www.wisomm.com/event/WSZNCA9Xa6LT8CeTW

Vstupenka obsahuje: neomezenou degustaci, skleničku, visačku, katalog a tři kupóny v hodnotě 100 Kčna nákup vína