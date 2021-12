V hodinovém programu si děti mohli společně s Míšou zatančit a zazpívat její nejznámější hity jako Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších, podle tématického zaměření pořadu.

Tentokrát byl pořad zaměřen na zvířátka z celého světa. I samotná Míša byla oblečena do zářivého kostýmu v podobě žirafy. Šou na pódiu doplňovali barevné reflektory a kulisy džungle se všelijakými zvířátky. Děti mohly vidět například slona, zebru, žirafu či tygra. Během představení Míša děti zapojuje do písniček a zve je na pódium, kde si mohou zatančit a zazpívat přímo s ní. Po písničce se vždy Míša dětí ptá na různé zajímavé otázky, na které mohli děti načerpat informace a odpovědi z písniček. Například jaké zvířátka se v písničce objevila, kde žijí, co jedí, či jakou mají barvu a podobně. Pořad tedy není pouze zábavný ale mimo jiné i naučný. Děti si vystoupení Míši s nadšením užili! Všechny děti měli po vystoupení možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se s ní, nebo si nechat podepsat plakát.

Již nyní se těšíme na další vystoupení Míši u nás v Kyjově!

Adam Růžička