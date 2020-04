Místo ve třídách se učí studenti přes počítače

Hodonín - Výuka na dálku. To je velká výzva, do které se hodonínská střední škola pustila s vervou sobě vlastní. Celá průmyslovka se kompletně přesunula do online prostředí platformy G-suite a namísto plných tříd se studenti spolu se svými kantory přesunuli do Google Classroom.

Místo ve třídách se studenti z Hodonína učí na počítači | Foto: ilustrační foto: zdroj SŠPU Hodonín