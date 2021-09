Po tak dlouhé taneční pauze si tanečníci víkend užili a všichni se těší na největší taneční festival v České republice, Pardubickou Ryengli, které se v listopadu zúčastní již po dvacáté. Zároveň všechny srdečně zveme na tradiční Country bál, pořádaný tanečním klubem Black and White Hodonín, který se uskuteční 12.února 2022 v Domě kultury v Hodoníně.

V kategorii solo mladší si Natálie Měchurová vystepovala 3.místo. Ve starší kategorii získala třetí místo Klára Ondrůšková, a to v kategorii clogging freestyle. Naše nejstarší tanečnice, Alexandra Vilímková a Kateřina Ondrůšková, si také zastepovaly v kategorii clogging freestyle open a získaly třetí a první místo. Mistrovský víkend byl úspěšný pro Kateřinu Ondrůškovou i v jiném směru. Prošla všemi testy a byla akreditovaná na porotce tanečních soutěží, vyhlašované Českomoravskou asociací dětských country tanečních skupin.

Taneční klub Black and White Hodonín | Foto: archiv klubu

Tanečníci z hodonínského klubu Black and White se konečně zúčastnili Mistrovství České republiky v dětských country tancích a cloggingu. Kvůli pandemii bylo třikrát zrušeno. Z Pardubic si o uplynulém víkendu odvezli několik ocenění.

