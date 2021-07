Dne 4. července se v Zábřehu na Moravě konal druhý soutěžní den Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu. Pokračoval ve stejném harmonogramu jako den předchozí. Na soutěžní dráze ale dorostenky vystřídali dorostenci. Do sportovního klání se zapojilo více než 120 závodníků.

Třídenní Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu se konal v Zábřehu na Moravě. | Foto: Se souhlasem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Soutěž odstartovaly štafety na 4x 100 metrů s překážkami. Už od samotného počátku bylo jasné, že tým z domácího Sboru dobrovolných hasičů Bludov má potřebnou motivaci usilovat o mistrovský titul. A to nejenom proto, že jejich reprezentační kolegyně získaly titul o den dříve, ale že i výhra před domácím publikem, které tvořili především místní fanoušci, by byla o to cennější.