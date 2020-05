Hudbu, tanec, herectví i výtvarné nadání mohou mladí talenti rozvíjet v Základní umělecké škole ve Veselí nad Moravou. Přijímání nových žáků se uskuteční poslední květnový týden.

Mladí talenti se mohou hlásit do veselské ZUŠ | Foto: archív ZUŠ Veselí nad Moravou

Základní umělecká škola ve Veselí nad Moravou vyhlašuje přijímání nových žáků. Uskuteční se od pondělí 25. května do středy 27. května. Vždy od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách školy. Zájemci se mohou přihlásit do hudebního oboru. K přijímacímu řízení si musí připravit jednoduchou píseň. Výtvarně nadaní žáci zase přinesou domácí výtvarné práce, nikoliv ty ze školy. Zájemci o rozvoj tance si s sebou vezmou cvičební úbor, a budoucí divadelníci si ke zlouškám do literárně - dramatického oboru vezmou pohodlný oděv a cvičky.