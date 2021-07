Ve čtvrtek v podvečer tornádo zničilo několik obcí v okrese Břeclav a Hodonín. V Mikulčicích, udeřilo v 19 hodin 28 minut. Štěstí, že v to bylo v době, kdy většina lidí je již doma. Kdyby to bylo o dvě hodiny dříve, tak by následky byly tragičtější. Například žákovské mužstvo mladých fotbalistů trénujících na fotbalovém hřišti by náraz tornáda nemuselo přežít. S příletem tornáda se mně odmlčel internet, až dnes odpoledne jsem zjistil změnu k lepšímu. Ničivé devastaci tornáda jsem zčásti unikl, asi tak o patnáct metrů, dále od mého domu se již nachází zóna smrti, větší či úplné zničení rodinných domů. V mém domě jsou rozbitá okna, vchodové dveře, poničená fasáda a střecha. Patřím do kategorie menšího poškození nemovitosti. Dům po rodičích, který je přes zahradu o dvě stě metrů níže, pohromě unikl, ale vzrostlé stromy na zahradě byly vyvráceny. Bylo jich deset.



Hned po odletu tornáda se lidé začali vzpamatovávat z pohromy a začali sčítat škody, které jim přinesl. Hledali osoby, které se jim neozývaly, záchranná služba z Rakouska a místní lidé ošetřovali zraněné z převráceného autobusu, další hledali děvče, které tornádo odneslo i s autem a které nepřežilo. Silnice byly zavalené vyvrácenými stromy. Od prvních podvečerních hodin na odklizení padlých stromů pracovaly povolané záchranné složky s motorovými pilami a technikou. Pracovalo se celou noc až do rána. Druhý den jsem se snažil sám opravovat střechu a vyklízel jsem půdu od sutin. Zahradu jsem měl neprůchodnou kvůli popadaným okrasným a ovocným stromům a hlavně kvůli dvěma mohutným ořešákům. Další den jsem měl strážní službu v závodě na výrobu jehel do textilních strojů Groz- Beckert Lužice. Závod byl poškozen stejně jako blízké Moravské naftové doly. Všechny hodiny v závodě se zastavily na 19té hodině 29 minutě, době, kdy tornádo na závod udeřilo. Během služby na vrátnici, která přežila s rozbitými okny, od samého rána v její blízkosti projížděla pomoc z celého Česka a stejně tak následný den. Byly to kolony různých druhů vozidel hasičské a vojenské techniky, stavební stroje, auta soukromých firem. Projíždělo mnoho policejních vozidel, vozidla televizních štábů a zdravotnické pomoci. Všechna čest Policii České republiky, která hned od počátku měla vše pod kontrolou a čelila rabování v domech, ve kterých se nedalo bydlet. Všechna čest hasičům, které čekala největší dřina. Z Kulturního domu v Mikulčicích bylo vytvořeno centrum řídící a materiální pomoci.

Odhaduji, že poloviny až dvou třetin obce Mikulčic se zkáza nedotkla. Zbytek obce se opravuje nebo bourá. Stejně se děje ve všech obcích, kterými tornádo prolétlo. Tornádo v nejničivější části mělo šířku pět set až sedm set metrů. Když jsem se na kole projel po trase jeho ničivého letu z Mikulčic do Hodonína, tak se mi zdálo, že místy mělo šíři větší, na jiných místech bylo zase užší. Tornádo se vytvořilo mezi Břeclaví a obcí Kostice. Očití svědkové z Kostic viděli, jak se proti obloze vytvořilo velké V, začalo nabírat na síle a na rychlosti, jako rotující trychtýř se pohybovalo ve směru železniční traťě Břeclav - Přerov, po ní a podél ní. Elektrifikovanou železniční trať vyřadilo z provozu. Postupně začalo ničit obce nacházející se kolem této železnice. Vesnice Kostice, Tvrdonice a Týnec pohromu nezažily především proto, že leží ve více jak kilometrové vzdálenosti od železniční trati a nacházely se níže od směru letu tornáda. Sílu tornáda poznala pole před a za obcí Hrušky a část této obce, pak části obcí Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice. Za koupalištěm v Lužicích se tornádo mírně odklonilo doleva a pustošilo zahrádkářskou kolonii Kapřiska, následně okrajovou část Hodonína s názvem Bažantnice i s lesem a rodinné domy na Pánově. Za Pánovem vítr ničil lesy směrem k Ratíškovicím a poté až k Vracovu, tam ztratil na síle. Kde tornádo ničilo obce, ničilo i přírodu, takže všechny lesy, lesíky, sady, ovocné stromy, solitérní či okrasné stromy, obdělávaná pole, zahrádky, vinice, nacházející se v šíři tornáda a délce pustošícího pásu asi 30 ti kilometrů, byly vyvráceny a polámány. Tornádo se klikatilo jako had s občasným vybočením doleva nebo doprava. Taky se z něho občas utrhly víry, kterým neodolaly stromy ve vzdálenosti až dvou kilometrů. Tornádo bylo nevyzpytatelné. Někdy nechalo pár domů bez pohromy a pak udeřilo a způsobilo naprostou devastaci dalších domů. Jindy vybočilo ze svého směru o sto až dvě stě metrů, jako by vědělo, kde ho čekají lepší místa k ničení a vletělo do hustotě zástavby budov podniků, hal průmyslových závodů, rodinných domů, všeho, co mu stálo v cestě v obci Lužice. Z pravé strany železniční trati se přesunulo na levou, jako by mu pás domů podél místní silnice, vedoucí z Mikulčic k nádraží, nestál za zničení.Tornádem nasáté věci byly vynášeny do výše a vyvrhovány podle váhy do kratších či větších vzdáleností .V současné době jsou s pomocí dobrovolníků organizovány sběry materiálu, který tornádo rozprášilo do polí, sadů a vinic, do určité vzdálenosti na jednu a na druhou stranu od ničivého pásu. Jedná se převážně o větve stromů, desky, plechy, menší kusy železa, izolační hmoty jako skelné či čedičové vaty, polystyrény, igelity, asfaltové lepenky, dráty atd. Těžké věci jako železné traverzy a auta vír přenášel až do vzdálenosti jednoho sta metrů.

Do pěti dnů mně ochotní pomocníci z různých koutů republiky pomohli opravit střechu a některým jsem nestačil ani poděkovat. V domě se dá bydlet. Je to důležité, i když se jedná jen o provizorní opravu. Nějaké škody mně budou uhrazeny z pojistky, zbytek zaplatím ze svého. Celou střechu bude muset přeskládat odborná pokrývačská firma a zřejmě dojde i na výměnu krytiny. Nepatřím do kategorie poškozených domů, které jsou určené k zbourání nebo které budou muset mít zcela novou střechu a krytinu.

Moc přírody se podepsala i na lidských osudech. Někteří lidé zemřeli, v Mikulčicích mladé děvče, mnoho lidí bylo zraněno. Lidské povahy při následné akci pomoci postiženým jako by se zvýraznily, ať už v dobrém či zlém. Vynikla ryzost čistých, skromných, ochotných a pracovitých lidí, na druhou stranu se objevily povahy lidí nenechavých, kteří činili nepřiměřené kroky ve svůj prospěch nejen z řad těch, co přijeli drancovat, ale i lidí místních, kteří myslí na časné a laciné zbohatnutí nevěda, že jim hrob vše sebere. Objevily se snahy přesunout materiální i lidské kapacity pomoci na domy, které tornádem nebyly zasaženy a utrpěly malou nebo žádnou škodu. Lidé jsou stále stejní, jako bych četl Moliérova Lakomce nebo Komenského Labyrint světa a Ráj srdce, ale já čtu na živo knihu ze současnosti s názvem Tornádo.

Za oběť tornádu padla i zvířata, například býci v Zemědělském družstvu v Moravské Nové Vsi nebo koně v Lužicích. Kolik uhynulo, ztratilo se psích a kočičích miláčků, těžko říct. Jedna mladá paní s malými dětmi neúspěšně hledala svého bígla. Nad sutinami zdravotního střediska a bytového domu v Lužicích poplašeně létá hejno jiřiček ve snaze nalézt svá neexistující hnízda. V trávě jsem viděl paběrkovat několik papoušků a andulek.



Zda budou vinaři z Mikulčic letos v srpnu pořádat Den otevřených sklepů, to nevím. Zatím opravují střechy sklípků.

M.T.

