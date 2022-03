Módní návrhář i bavič v jedné osobě. Kyjovští zažili Kafe u Osmanyho Laffity

Oblíbený módní návrhář s kubánskými kořeny Osmany Laffita zavítal do Kyjova se svou originální talkshow Kafe u Osmanyho. Během devadesáti minut Osmany vyprávěl své neuvěřitelné historky ze života, při kterých se diváci bavili od první do poslední chvíle. Do Kyjova přijel i s krásným doprovodem. Děkujeme panu Růžičkovi z Městského kulturního střediska Kyjov za dnešní příspěvek.

Osmany Laffita přivezl do Kyjova svou originální talkshow Kafe u Osmanyho. | Foto: Archiv Městského kulturního střediska Kyjov.