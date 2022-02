V letošním školním roce proběhla v prosinci Vánoční výtvarná soutěž, ve dnech 14. - 18. 2. 2022 se uskutečnil Týden netradičních barev. Je to projekt Hrdé školy Schools United, do které se zapojily školy z Česka i Slovenska. Každý den byly zvoleny dvě barvy – fialová a oranžová, zelená a žlutá, růžová a šedá, hnědá a tyrkysová, vínová a modrá. Ochotně se zapojili hlavně žáci prvního stupně a snad každý z nich našel ve svém šatníku zvolenou barvu. V dané barvě se objevily i doplňky, například batůžky, ponožky, šňůrky do bot, náušnice, rukavice. To se dařilo i některým žákům druhého stupně a zapojili se také vyučující.

Akce byla kladně hodnocena, určitě to bylo hezké zpestření klasického školního týdne. Neziskový projekt uspořádala nezisková organizace Hrdá škola, která si klade za cíl oživit studentský život na školách.

Bronislav Chovanec

ředitel Masarykovy základní školy Vracov