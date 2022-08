Ve všech kategoriích mají posádky poslední možnost ovlivnění celkového pořadí letošního šampionátu. O to větší povzbuzení a fandění budou potřebovat od fanoušků a návštěvníků.

V závodech uvidíte speciálně upravené vozy různých značek. Závodníci mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní.

Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a ne zřídka dochází k jejich převrácení. To je také jedním z důvodů proč být u toho, byť jako divák. Diváci uvidí nejenom stálé “trialisty”, ale i několik nováčků, kteří si stihli připravit své nákladní závodní vůz.

Mistrovství ČR v Truck trialu se pravidelně jezdí na mnoha místech české republiky. A v Kunštátu svou letošní sezonu ukončí. Poslední plánovaný soutěžní víkend se v září neuskuteční. Veškeré termíny závodů, novinky, výsledky a fotogalerie najdete na stránkách www.trucktrial.cz.

Truck trial je sport, který je o jezdeckém umění, o tom, jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo jej posunete o něco dál. Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě.

Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.Soutěž probíhá v 7. kategoriích.S1 - MB Unimog, Tatra 805S2 - MB Unimog, IFA W50, Avia, Praga, Viza ROSSS3 - Tatra 138, Praga V3S, Liaz, Viza ROSSS4 - Tatra 813 a 815 6x6, UralS5 - Tatra 813 8x8P1 a P2 kategorie malých a velkých unikátních prototypů, kdy každý z vozů je originál.

Karel Fiala